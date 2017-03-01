02.03.2017 09:07:15

(Özel Haber) Maltepe'de hırsız bir anlık hatayı affetmedi

Maltepe'de bir büfeye alışveriş yapmak için giren vatandaşın aracını çalışır bir şekilde bıraktığını fark eden hırsız, vatandaşın otomobilini çalarak kaçtı. Olay büfenin güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, aynı büfenin birkaç ay önce de soyulduğu ortaya çıktı.

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Maltepe'de bir büfeye alışveriş yapmak için giren vatandaşın aracını çalışır bir şekilde bıraktığını fark eden hırsız, vatandaşın otomobilini çalarak kaçtı. Olay büfenin güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, aynı büfenin birkaç ay önce de soyulduğu ortaya çıktı.Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Caddesi üzerinde bulunan bir büfeye giren gayrimenkul danışmanı Hakan Yazıcı, büfeden alışveriş yapmak için kısa süreliğine aracından indi. Bu sırada aracını çalışır bir şekilde bırakan Hakan Yazıcı, birkaç dakika sonra ise otomobilinden oldu. Hakan Yazıcı ve beraberindekilerin büfede olmasını fırsat bilen 2 hırsız motosiklet ile büfenin önünden geçti. Biraz ileriye motosikleti park ettikten sonra zanlılardan biri otomobile yöneldi. Araçların az geçtiği bir anı seçen zanlı, çalışan otomobili çalarak kaçtı. Olayı fark ettikten sonra dışarı çıkan Hakan Yazıcı ve beraberindekiler ise hemen polisi aradı. 2 hafta önce yaşanan olay ise büfenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızlar ilk önce motosikletle aracın yanından geçiyor. Ardından hırsızlardan bir aracın yanına yaklaşıyor. Hırsız aracı çalarak kayıplara karışırken, aracın sahibi büfeden koşarak dışarı çıkıyor ancak hırsızları durduramıyor.Otomobilin sahibi Hakan Yazıcı, "Burada aracımızı park ettik. İçeriden alışveriş yapmaya girdiğimizde aracın anında kaybolduğunu gördük. Emniyete başvurduk hemen ardından. İfademizi verdik, şikayetimizde bulunduk. Şikayetimizi yapmamıza rağmen hiçbir dönüş olmadı bize. Burada emniyet güçlerinin gerçekten çok yetersiz kaldığını gördüm. Mağdurum ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.Büfe de birkaç ay önce hırsızlar tarafından böyle soyulduHırsızın otomobili çaldığı yer olan büfenin de birkaç ay önce soyulduğu ortaya çıktı. Büfeye gelen 2 hırsız, önce kepenkleri kırarak içeri girdi. Hırsızlar kısa sürede büfeden milyarlara liralık ürünü alarak kayıplara karıştı. Bu olayda büfenin kameraları tarafından kaydedilirken, zanlılar hala bulunamadı. Yaşanan oto hırsızlığını ve büfe soygununu anlatan büfe sahibi İlhami Kabakçı, "Ogün arkadaş bize alışveriş yapmaya gelmişti. Hırsızlar kısa sürede gelip aracı çaldılar. Bundan birkaç ay önce de benim büfeme girdiler. Hala bulunamadılar. Uzun süredir burada oturuyorum. Son aylarda bu hırsızlık olayları arttı" diye konuştu.