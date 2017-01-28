29.01.2017 10:01:37

(Özel Haber) Kur artışı fiyatını iki katına çıkardı, imdada yerlisi yetişti

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma sebebiyle Norveç'ten ithal gelen somon balığının fiyatı iki katına çıkarken, Çarşamba açıklarından gelen yerli somona rağbet arttı.

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Döviz kurunda yaşanan dalgalanma sebebiyle Norveç'ten ithal gelen somon balığının fiyatı iki katına çıkarken, Çarşamba açıklarından gelen yerli somona rağbet arttı.Protein zengini olarak bilinen ve özellikle çocuklara tavsiye edilen somon balığı, döviz kurunda meydana gelen dalgalanmaların artışın ardından fahiş zamlandı. İki ay evvel kilosu 35-40 TL arasında olan Norveç somonunun fiyatı 70'TL'ye kadar yükseldi. Daha çok otel ve restoranlar tarafından alınan Norveç somonunun fiyatındaki bu artış satışları düşürürken, imdada yerli somon yetişti.Karadeniz'de Çarşamba açıklarında avlanan ve her bir 2-2,5 kilo ağırlığında olan yerli somonlar, Bandırma Balık Hali'nde kilosu 25 TL'den satılmaya başlandı. Lezzet ve tazelik açısından daha çok tercih edilen yerli somon, otel ve restoranların menülerine girdi.Bandırma Balık Hali'nde balık satışı yapan Fethi Acemliler, "Bu somon balıkçıları Ordu Çarşamba'dan geliyor. Lezzetli ve besleyici. Çocuklar ve hamileler için tavsiye ediyoruz. Bu somonu yiyin, vücudunuz gelişsin. Şu anda kilosunu 25 TL'den satıyoruz. Kestiğimiz zaman da Norveç somonunu aratmıyor. İthalinden daha iyi, daha taze" dedi.