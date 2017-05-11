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(Özel Haber) Koyunun kulağında ikinci bir ağız olduğu ortaya çıktı
11.05.2017 10:23:21

(Özel Haber) Koyunun kulağında ikinci bir ağız olduğu ortaya çıktı

Gaziantep'te koyununu kırpan vatandaş, sol kulağında ikinci bir ağız ile karşılaştı. Akıntı gelen kulakta 2 adet diş bulunduğunu gören koyun sahibi, konunun araştırılmasını istiyor.

Gaziantep'te koyununu kırpan vatandaş, sol kulağında ikinci bir ağız ile karşılaştı. Akıntı gelen kulakta 2 adet diş bulunduğunu gören koyun sahibi, konunun araştırılmasını istiyor.

Gaziantep in İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'nde besicilik yapan Ali Duman, koyunlarını kırparken karşılaştığı salgı nedeniyle koyunun kulağını inceledi. Besici, koyunun sol kulağının iç kısmında ikinci bir ağız ve çene içindeki dişler ile karşılaştı. Hayvanın bu halini görünce önce şaşıran besici korku veren durum karşısında veterinerlerden yardım istedi.

Hayvanın durumunu görünce yaşadığı korkuyu anlatan besici Ali Duman, "Koyunları yünlerini kırpmaya başladım. Birkaç tane kırptıktan sonra bir koyunun kulağını kestiğimi sandım. Ancak dikkatli bakınca ağız olduğunu fark ettim. Çok korktum, önce Besmele çektim. Elim ayağım titredi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım" ifadelerini kullandı.

Veteriner Hekim Yusuf Yıldız, koyun yetiştiricisinin talebi üzerine hayvanı inceledi. Besicinin söylediği gibi bir tükürük salgısı ve çene yapısı ile 2 adet diş tespiti olduğunu belirten Veteriner Hekim, hayvanın ikinci ağzı olarak tabir edilebilecek bölgeden tükrük salgıladığını ve yutkunduğunu ifade etti. Kulağından beslenme durumuna ise şimdilik ihtimal vermediğini belirten Yıldız, bu olayın hayvanın gebelik döneminde yediği kimyasal karışımı gıdalardan ya da hormonal, ilaç veya radyasyonla temas gibi nedenlerden kaynaklanabileceğini ifade etti.

"Basit bir ağız yapısı var"

Veteriner Yıldız, "Koyunun sol kulağında müthiş bir anormal bir durum ile karşılaştık. Meslek hayatımda böyle bir durumla ilk kez defa karşılaştım sol kulağının içerisinde bir ağız yapısı var. Hayvan buradan tükürük salgılıyor, yutkunuyor ve o ağızda dişleri var. Ancak o ağızdan bir şey yiyebilir mi? Bunu zannetmiyorum. Basit bir yapı ama normal bir ağızda bulunan tüm her şey orada mevcut. Çok ciddi anlamda tükür bezi salgısı var. Bizler heyecanlandık ama hayvan sahibi korkmuş. Aslında iyi bir durum da değil. Bunu nedeni anne koyun gebe iken arazide dolaşırken, kimyasal madde karışımı yiyecekler yemiş olabilir. Hormonal, ilaç yada radyasyon teması olabilir. Bunun iyice araştırılması gerekir" dedi.

Hayvan sahibi Ali Duman çift ağızlı koyunu kesmeyi ya da satmayı düşünmediğini belirterek, uzmanların olayın sebebini detaylı bir şekilde araştırmasını istedi.
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