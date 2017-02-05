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(Özel Haber) Köylü kadınların dokumaları dünya pazarına açılacak
05.02.2017 09:57:02

(Özel Haber) Köylü kadınların dokumaları dünya pazarına açılacak

Tekirdağ'ın Süleymapaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz köyünde kadınlar tarafından asırlık tezgahlarda dokunan atkı, heybe, çanta, seccade, kilim ve masa örtüleri, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ve Tasarım Vakfının desteğiyle dünyaca ünlü Türk ve yabancı mağaza zincirleri tarafından satışa sunulacak.

Tekirdağ'ın Süleymapaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz köyünde kadınlar tarafından asırlık tezgahlarda dokunan atkı, heybe, çanta, seccade, kilim ve masa örtüleri, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ve Tasarım Vakfının desteğiyle dünyaca ünlü Türk ve yabancı mağaza zincirleri tarafından satışa sunulacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, projenin Trakya ve Türkiye bütününe örnek olacak bir kırsal kalkınma modeli olduğunu belirterek, "Çalışmalarımız devam ediyor, Türkiye Tasarım Vakfı ile birlikte çalışıyoruz. Özellikle Karacakılavuz'da yapılan dokumalar konusunda çalışmalar hızlandı. Şu anda bizim Trakya'da 'Cicim' dediğimiz dokumaları tezgahlarında dokuyan kadınlarımızın gelir düzeylerinin daha yukarılara çıkarılması için modernize edilmiş, yeni dizaynlarla ve farklı bir iplik kullanılarak dokunacak örgülerin dünya pazarlarına gönderilmesi olayıdır bu. Kadınlarımız bu konuda son derece başarılıdır. Türkiye'de önemli markalarda bu çalışmaya taliptir. İnternet üzerinden dünyadaki önemli mağazalarda ve Türkiye'deki tanınmış mağazalarda artık Karacakılavuz dokumalarını görebileceksiniz" diye konuştu.

"6 kat fazla kazanacaklar"

Başkan Eşkinat, mağazalarla görüşmelerin tamamlandığını ve olumlu sonuçlar alındığını anlatarak, "Bütün fizibilite çalışmaları, Türkiye Tasarım Vakfı Başkanı Faruk Malhan tarafından yapılıyor. Burada amacımız, üretimdeki kadınımızın daha fazla gelir elde etmesi. Aşağı yukarı altı kattan az olmamak kaydıyla kadınlarımızın günlük kazancında bir artış sağlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz dünya pazarı"

Karacakılavuz dokumalar'nı üreten kadınlardan Fatma Çaylalı, 1885 yılında Bulgaristan'dan göç eden atalarının kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "2006 yılında kurmuş olduğumuz kooperatif bünyesinde ürünlerimizi üretip dünya pazarına sunmaya çalışıyoruz. Başkanlarımız Kadir Albayrak, Ekrem Eşkinat'ın emekleri çok büyük. Ayrıca Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suat Aydın'ın emekleri çok büyük, beraber ürünlerimizi dünya pazarına açmaya çalışıyoruz, hedefimiz dünya pazarı" dedi.

Çaylalı, Karacakılavuz'da 14 kadının hediyelik eşya olarak dokuduğu ürünlerin 10 liradan 200 liraya kadar satıldığını belirterek, "Kazançlarımız parça başı satıldığında dokuyan arkadaşımıza payını takdim ediyoruz. Dünya pazarına açıldığımız zaman inanıyorum ki fiyatlar artacak. Birde biz kök boya üretip, dokumalarımızı kök boya ile üretmek istiyoruz. Böylece dokumalarımız daha doğal olacak. Ürünlerimizin kalitesi artmış olacak. Herkese daha çok iş çıkmış olacak, boyacısı ayrı, ipçisi ayrı olacak. Böylece daha çok aileye hizmet verebileceğiz" diye konuştu.

Dokumacı Sevim Helvacı ise, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından tanıtımlarının yapıldığını ve daha fazla kazanç elde edebilmeleri için girişimlerde bulunulduğunu belirterek, heyecanla ürünlerinin dünya markası mağazalarda satılmasını beklediklerini söyledi.

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