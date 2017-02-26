27.02.2017 09:52:04

(Özel Haber) Kış kayıplarında çözüm izolasyonlu kovan

Tekirdağ'da yapılan bir araştırma sonucunda arı kolonilerinde kış kayıplarını önlemede izolasyonlu kovan kullanılmasıyla büyük başarı elde edildiği ortaya çıktı.

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Tekirdağ'da yapılan bir araştırma sonucunda arı kolonilerinde kış kayıplarını önlemede izolasyonlu kovan kullanılmasıyla büyük başarı elde edildiği ortaya çıktı.Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Oskay, günümüzde arı kolonilerinde yüksek oranda kış kayıpları yaşandığını, yaşanan kış kayıplarının farklı nedenleri olduğunu ve bunları önleme yöntemleri üzerinde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, kovan tiplerinin de arıların kıştan güçlü çıkmasında etkin bir rol oynadığını kaydetti.Kış kayıplarında kovan tipinin önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Devrim Oskay, "Hangi tip kovanlarla biz arıları kışa sokarsak daha başarılı oluruz ve bunun arkasında yatan nedenleri anlamaya çalışıyoruz. Burada yaptığımız çalışmada iki grubumuz var karşılaştırma yaptığımız, bunlardan bir tanesi 'langstroth' kovanlar, diğeri de 'dadant' tipi kovanlar. Bunlar özellikle 1850'lerde Amerika'da ortaya çıkıyor. Dadant tipi kovan özellikle kışı daha uzun ve ağır şartlarda geçen bölgelerde kullanılıyordu o zamanlar. Daha güneyde sıcak olan bölgelerde ise langstroth tipi kovan kullanılmaya başlandı ilk başlarda. Ülkemize baktığımızda ise her yerde langstroth tipi kovan kullanılıyor. Bunların arasında ne fark var? Dadant tipi kovanların duvarları, tahtadan olan duvarlar, langstroth tipine göre daha kalın oluyor ve kuluçka hacmi de daha geniş oluyor. Kışlamaya olay geldiğinde, özellikle kuzey bölgelerimizde, kışı uzun süren bölgelerde dadant kovanının aslında daha avantajlı olduğunu görüyoruz" dedi.Yaptıkları çalışmalar neticesinde izolasyonu daha iyi olan kovanlarda olumlu sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Oskay, "Bizim yaptığımız çalışmalarda, duvarları daha kalın, kuluçka hacmi daha geniş kovanlarda kolonilerin daha başarılı bir şekilde kışladığını biz gözlemledik. İzolasyon kısmı sıcaklıkların daha az etkilemesini sağlıyor, özellikle ani sıcaklık değişikliklerinde bu tip kovanlardaki koloniler, daha az etkileniyor, daha az bal tüketiyor, stoklarında bulundurduğu balı ve poleni, koloni yavru gelişiminde kullanıyor" dedi."İzolasyonlu kovanlarda arılar kıştan güçlü çıkıyor"Yrd. Doç. Dr. Devrim Oskay, yaptıkları çalışmalar sonucunda arı yetiştiricilerinin fayda sağlayacağı bilgiler elde ettiklerini belirterek konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:"Biz buradan yola çıkarak arıcılarımıza şöyle bir mesaj verebiliriz, izolasyonu ve havalandırması daha iyi olan kovanlarla kışlatıldığı zaman koloniler, kıştan bahara daha güçlü bir şekilde çıkıyor. Güç demek, arı mevcudu ve kuluçka miktarının daha fazla olduğunu gösteriyor bu kovanlarda."