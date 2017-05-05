05.05.2017 15:21:49

(Özel haber) Kediler ölmesin diye aracının kaportasını kırdırdı

Siirt'te bir otomobilin motor bölümüne sıkışan iki yavru kedi, oto tamircilerinin uzun uğraşları, araç sahibinin ise fedakarlığı sonucu kurtarıldı. Aracın kaportası kırılarak bulundukları yerden çıkarılan kediler, beslendikten sonra salındı.

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Siirt'te bir otomobilin motor bölümüne sıkışan iki yavru kedi, oto tamircilerinin uzun uğraşları, araç sahibinin ise fedakarlığı sonucu kurtarıldı. Aracın kaportası kırılarak bulundukları yerden çıkarılan kediler, beslendikten sonra salındı.Edinilen bilgilere göre, aracının kış lastiğini değiştirmek için Kooperatifler Mahallesi'ndeki bir oto lastikçisine giden Mehmet Bilek adlı sürücü, aracın motor kısmından kedi seslerinin geldiğini fark etti. Dikkatlice sesin geldiği yöne bakan Bilek, motorun alt kısmında sıkışan iki yavru kedinin olduğunu fark edince, çalışanlardan yardım istedi. Yaklaşık 5-6 oto lastikçisi, bir süre kedileri sıkıştıkları bölümden çıkarmaya çalıştı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kalınca bu kez motorun alt bölümündeki kaporta kırılarak kedi yavruları canlı olarak çıkarıldı. Sütle karınları doyurulan yavru kediler, daha sonra salındı.Araç sürücü Mehmet Bilek, kedileri aracının kar lastiğini değiştirmek için gittiği oto lastikçide fark ettiğini belirterek, "Oto lastikçilerden yardım isteyerek hayvanları bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştık. Ancak bu kolay olmadı. Bana kedilerin canlı olarak çıkarılması için alt kaportanın kırılması gerektiğini söylediler. Ben de hayvan da olsa bir canlının hayatının kaportadan daha önemli olduğunu söyleyerek, kırılmasını söyledim. Daha sonra kırılan kaportadan kedi yavruları sağlam çıkartıldı. Yavruları sütle besledikten sonra, oturduğum sitede duvarın kenarına bıraktım" dedi.