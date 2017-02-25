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(Özel Haber) Kayseri'den Türkiye'yi taşıyor
25.02.2017 11:57:36

(Özel Haber) Kayseri'den Türkiye'yi taşıyor

Biletall.com firmasının CEO'su Yaşar Çelik, 2006'da yaptığı yazılım ile Türkiye'ye taşıma hizmeti vermeye başladı. Yazılım, kullanıcılara, sıra beklemeden ve fiyat karşılaştırması yaparak daha kolay bilet alımı imkanı sunuyor.

Biletall.com firmasının CEO'su Yaşar Çelik, 2006'da yaptığı yazılım ile Türkiye'ye taşıma hizmeti vermeye başladı. Yazılım, kullanıcılara, sıra beklemeden ve fiyat karşılaştırması yaparak daha kolay bilet alımı imkanı sunuyor.

Genç bir girişimci olan Yaşar Çelik, 2006 yılında yazılımını gerçekleştirdiği biletall.com ile şehirlerarası otobüs, uçak ve tren bileti satışı yapmaya başladı. O yıllarda Türkiye'de e-ticaretin henüz geliştiğini söyleyen Yaşar Çelik, "Bütün seyahat araçları için online hizmet veren herhangi bir portal olmadığını fark ettik. Bu pazarı da incelediğimizde Türkiye'de yılda 400 milyondan fazla yolcu olduğunu tespit ettik. Bu orandaki bir pazarda hem müşterilere hem taşıyıcı firmalara fayda sağlaması için böyle bir sektöre giriş yaptık." dedi.

3 kişi ile başladılar

TÜBİTAK'a sundukları 'Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi' projesi ve Erciyes Teknopark'ın kendilerine sunduğu imkanlarla başlangıç yaptıklarını belirten Yaşar Çelik, 3 kişi ile düştükleri yola bugün 30 kişi ile devam ettiklerini ifade etti. Yaşar Çelik, "TÜBİTAK'tan aldığımız 50 bin TL tutarındaki can suyu desteği bize umut verdi. 3 kişilik bir ekiple başladık çalışmaya. Ekibimiz yavaş yavaş sektörü öğrenci, organizasyonun nasıl kurulabileceğini tespit etti ve ardından da yazılımlar hazırlandı. Şu anda baktığınızda Biletall.com 10 yaşında ve 150'den fazla şehirlerarası otobüs firması var sistemimizde. Yurtiçi, yurtdışı hava yolları, aynı zamanda deniz yolu, demir yolu gibi birçok ulaşım aracının biletlerini satıyoruz. 10 yıldan bu yana hedeflerimizi tutturarak yolumuza devam ettik. 2016 yılında 145 milyon ciro ve 3 milyondan fazla bilet satışı yaptık. Büyüme oranımız yüzde 35-40'lardaydı. Son 5 yılda ciromuz 2 kat arttı ve 2017'den sonra da aynı hızla artacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de 2 bine yakın acenteleri bulunduğunu kaydeden Yaşar Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biletall.com'un yaptığı iş aslında bir organizasyon oluşturmak. Biletall.com anlaştığı bütün taşıyıcı firmaları kendi çekirdek yazılımında topluyor sonrasında satış kanallarına sunuyor. Bu satış kanalları Biletall.com ve mobile uygulamaları, şu anda içerisinde bulunduğumuz 7/24 çağrı merkezi sonrasında Biletall.com seyahat acentelerine gidiyor. Şu anda Türkiye'de 2 bine yakın acentemiz bulunuyor. Bu acentelerin web siteleri Biletall.com üzerinden satışlarını yürütüyor."

"Lokomotif satışımız otobüs biletleri"

"Türkiye'de bilet satışı yapan 60'dan fazla web sitesinden biriyiz. Online sistem üzerinden alışveriş yapan bilet alıcısına satış hizmeti veriyoruz. Ürün satışlarındaki dağılımına baktığımızda ağırlıklı olarak otobüs bileti satışı yapıyoruz, uçak bileti satışımız da otobüs bileti satışlarımıza yakın seyrediyor. 2016 yılında satışların yüzde 60'ı mobil cihazlardan yapılmış durumda. Bu rakam 2015'de yüzde 55'lerdeydi. Önümüzdeki senelerde bu rakamın yüzde 80'lere çıkacağını öngörüyoruz. Diğer yandan kadın ve erkek dağılımı da eşit."

"Avantajımız kolaylığımız"

"Otobüs firmalarının çeşitliliğini düşündüğümüzde, müşterilerimiz bizim hizmetlerimizi daha cazip buluyor. Şu anda 150'den fazla otobüs firması var ve Biletall.com olmasa idi müşterilerimiz firma firma dolaşmak zorunda kalacaktı. Uçakla seyahat etmek isteyenler de aynısını yapacaktı. Bu da ciddi zaman kaybına yol açıyordu. Ama artık Biletall.com sayesinde müşterilerimiz hem zamandan tasarruf hem de daha pratik yollardan, istedikleri her an her yerden erişerek biletlerini satın alabiliyor."

"Yolculuğu kolaylaştıracak hizmetler de sunuyoruz"

"Biletall.com'un tek amacı bilet satışı gerçekleştirmek değil. Aynı zamanda seyahati kolaylaştırıcı hizmetler de veriyoruz. Müşterimiz bizden bilet satın aldığı zaman seyahate çıkmadan kendisine gideceği yerin 3 günlük hava durumuna, gideceği yerin gezilecek yerlerine, orada hangi aktivitelere katılabileceğine, nerede ne yiyebileceğine varana kadar bilgiler sunuyoruz. Yolculuğunu rahat geçirmesini sağlayacak, uyku gözlüğü, boyun yastığı gibi ürünlerin satışını yapıyoruz. Kendini güvende hissetmesi için seyahat sigortası yapıyoruz. Seyahatten döndükten sonra da müşterilerimizi yalnız bırakmıyoruz ve memnuniyetini ölçmek için bir anket gönderiyoruz. Bu anket sonucunda da eğer bir sorun yaşadıysa geri dönüş yapıp yaşadığı problemi çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Yüzde 95 memnuniyet, yabancı dilde hizmet

Geçen yılın müşteri memnuniyeti anketlerine göre müşteri memnuniyet oranlarının yüzde 95 olduğunu belirten Yaşar Çelik, 2017 yılında yüzde 40 büyüme hedeflediklerini, halihazırda 150 olan otobüs firması sayısını da 180'e çıkarmak istediklerini dile getirdi.

Dört dilde hizmet veriyor

Biletall.com'un İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde de hizmet verdiğini kaydeden Yaşar Çelik, faaliyetlerini yürüttükleri Erciyes Teknoparkın sağladığı imkanların da firmaları için avantaj oluşturduğuna dikkat çekti. Yaşar Çelik, "Biletall.com Erciyes Teknoparkta kurulan ve şu anda faaliyetini orada gerçekleştiren bir şirket. Erciyes Teknoparkın katkılarına ve faydalarına bakacak olursak; birincisi iş gücüne erişebiliyoruz. Erciyes Üniversitesinden mezun mühendis arkadaşlara kolay erişip onları projemizin içerisinde barındırabiliyoruz. Yine bu bölgede olmamızdan dolayı uzun süreli çalışan çalışma arkadaşlarına sahibiz. Bu yönleriyle Anadolu'da olmamızın bize birçok farklı etkisi olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Anadolu'da bal gibi girişimcilik olur"

Biletall.com'un "Anadolu'da girişimcilik olmaz" ön yargısını kırdığının altını çizen Yaşar Çelik, "Her gelen misafirimiz ve müşterimiz bu konudaki şaşkınlığını dile getiriyor. Hatta Kayseri'de bölge müdürlüğü olduğumuzu ifade edenler de oluyor. Çünkü alışılagelmiş düzen, İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerden bu tarz şirketlerin çıkması. Ama biz Anadolu'da böyle farklı bir iş yapmaktan gurur duyuyoruz ve bununda girişimcilere rol model olması için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Yaşar Çelik, Kayseri'de bulunmalarının avantajlarını şöyle sıraladı:

"Burada turn-over yani işten ayrılma oranlarımız çok düşük. Uzun süreden beri bizimle çalışan arkadaşlarımız var. Hatta firmanın kuruluşundan bu yana birlikte olduğumuz arkadaşlarımız var. Diğer yandan, İstanbul'daki bir şirketle kıyaslandığı zaman maliyet avantajına sahibiz ama satış kanalımız web olduğu için onlarla aynı satış kanallarına hitap ediyoruz. Ayrıca şehrimizin konum itibari ile Anadolu'nun tam ortasında bulunmasından dolayı sektörde bulunan otobüs firmaları ile iletişimimiz ve onlara ulaşımımız çok daha kolay oluyor."

"Pazar web ise yerin önemi yok"

Özellikle e-ticaret alanında girişimcilik yapmak isteyenlere, bulundukları kentin önemi olmadığı mesajını veren Yaşar Çelik, "Biletall.com'un yaptığı işler, sağlamış olduğu hacim bu işin illa büyük şehirlerde yapılması gerekmediğini gösteriyor. Zaten sizin pazarınız web ise nerede olduğunuzun hiçbir önemi yok. İster Kayseri'de olun, ister Madagaskar'da olun, ister İstanbul'da olun İnternet erişiminiz olduğu sürece bütün satış kanallarına aynı oranda erişebiliyorsunuz ve hayat şartlarınız büyük şehirlere göre daha kolay ve rahat oluyor" ifadelerini kullandı.
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