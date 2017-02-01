01.02.2017 15:13:35

(Özel Haber) Kaçakçıların gözdesi 'midye'

Avrupa'da, İtalya başta olmak üzere seçkin mutfakların vazgeçilmez tatları arasında yer alan ve fiyatı ile dudak uçuklatan deniz kumu midyesi, Türkiye'de kaçakçıların son yıllarda yeni gözdesi oldu.

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Avrupa'da, İtalya başta olmak üzere seçkin mutfakların vazgeçilmez tatları arasında yer alan ve fiyatı ile dudak uçuklatan deniz kumu midyesi, Türkiye'de kaçakçıların son yıllarda yeni gözdesi oldu.Yunanistan ile komşu olması nedeniyle midye kaçakçılarının ana geçiş güzergahları arasında yer alan Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak midye tacirlerine adeta göz açtırılmıyor. Jandarma ekiplerince, son 3 yılda yapılan operasyonlarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkarılmak istenen ve piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 90 ton 300 kilogram kaçak midye ele geçirildi.Edirne İl Jandarma Komutanlığınca 2014 yılında midye kaçakçıları ile başlatılan mücadele kapsamında son 3 yıl içerisinde, 100'ün üzerinde kişiye işlem yapılırken, 42 araç trafikten men edildiği ve bu kişilere suça istinaden toplam 137 bin TL para cezası kesildiği bildirildi.Avrupa'nın seçkin mutfaklarının vazgeçilmeziTürkiye'de büyük çoğunluğu İzmir ile Balıkesir'in Aliağa, Menemen gibi bazı ilçelerinde avlanan ve Edirne'de Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkarılan ve oradaki aracılar vasıtasıyla İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde piyasaya sürülen kaçak midye, fiyatı ile de haksız kazanç yolunda kaçakçıların yeni gözdesi konumunda. Türkiye'de piyasa değeri 5 ila 10 Euro arasında bulunan midyelerin İtalya mutfağına kadar giden yolcuğunda bedelinin 60 Euro civarına kadar çıktığı öğrenildi.