11.05.2017 10:13:04

(Özel haber) İzmir'in ilçe taksileri için 'renk değişimi' talebi

İzmir'de faaliyet gösteren Taksi Sahipleri Derneği, sadece ilçelerde faaliyet gösterme hakkı bulunmasına rağmen şehir merkezinden de yolcu alan ilçe taksilerinin renklerinin değişmesini talep etti. Dernek başkanı Mustafa Pala, konuyu paylaştıkları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da uygulamaya sıcak baktığını söyledi.

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İzmir'de faaliyet gösteren Taksi Sahipleri Derneği, sadece ilçelerde faaliyet gösterme hakkı bulunmasına rağmen şehir merkezinden de yolcu alan ilçe taksilerinin renklerinin değişmesini talep etti. Dernek başkanı Mustafa Pala, konuyu paylaştıkları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da uygulamaya sıcak baktığını söyledi.İzmir'de 2 bin 800 adet ticari taksi bulunuyor. Taksicilerin son zamanlarda en büyük dertleri ise 790 adedi bulan ilçe taksilerinin şehir merkezlerinden yolcu alması. Şehir içinde faaliyet gösterme hakkı bulunmayan ilçe taksilerinin, ekmeklerini böldüğünü öne süren Taksi Sahipleri Derneği, renk değişikliğine gitme önerisi sundu. Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, "İzmirliler, plakasına bakmadan sarı taksi gördüğünde elini kaldırıyor. Çünkü ilçe taksilerini şehir içinde çalışan ticari taksi zannediyor. Bu arabaların rengi değişmeden bu soruna çözüm bulamayız. Sarı dışında, bordo ya da başka bir renk olabilir" dedi.Pala, konuyu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile de paylaştıklarını ve onun da uygulamaya sıcak baktığını belirtti."Odanın müracaat etmesi gerekiyor"T plakalı olmayan 100'e yakın ilçe taksisinin şehir merkezinden yolcu aldığını, vatandaşın da sadece rengine bakarak taksiyi çevirdiğini kaydeden Pala, "100'e yakın ilçe taksisi, kendi ilçe sınırları içerisine çalışması gerekirken şehir içinde çalışıyor. Bu ilçe taksilerinin, ilçe halkına hizmet etmesi gerekiyor ama şehir içinde yolcu alıyorlar. İstanbul da dahil olmak üzere bazı illerde ilçe taksileri farklı renklerde. İzmirliler, sarı taksi gördüğünde elini kaldırıyor. Çünkü şehir içinde çalışan ticari taksi zannediyor. Bu sorununun önlenmesi gerekiyor. Taksici esnafının ekmeği bölüşülüyor. Biz dernek olarak fikrimizi beyan ettik ve 'renk değişikliğine gidelim' dedik. Yetki tamamen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda olduğu için onun müracaat etmesi gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuya sıcak baktı ve 'böyle bir proje ile gelinirse UKOME'ye sunarız' dedi" diye konuştu."Renk değişimi olmalı"Şehir merkezinde faaliyet gösteren taksiciler de sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını dileyerek, "İlçe arabaları da sarı, ticari taksiler de sarı. İlçe arabalarında renk değişimi olmalı. En azından vatandaşımız İzmir taksisi olmadığını bilir ve o arabalara el kaldırmaz. Taksiciler olarak bu durumdan memnun değiliz. İlçe taksileri şehir içinden devamlı geziyor. İnsanlar plakaya bakmıyor. Sadece rengine bakıp o arabalara biniyor. Renkler değişirse o zaman müşteri de renkleri ayırır ve ekmeğimiz bölünmez" ifadelerini kullandı.