05.05.2017 09:57:06

(Özel Haber) İki çocuğuyla birlikte terk edilen kadına yardımseverler sahip çıktı

Hasta kocası tarafından terk edildikten sonra iki küçük çocuğu ile derme çatma evinde bir başına kalan 4 aylık hamile Fatoş Gülmez (32), yardımseverler sayesinde yeni bir eve yerleştirildi. İki çocuğu ve hamile haliyle çalışamadığını belirten Gülmez, yüzlerinin bir kez daha gülmesi için devletten maaş yardımı istedi.

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Hasta kocası tarafından terk edildikten sonra iki küçük çocuğu ile derme çatma evinde bir başına kalan 4 aylık hamile Fatoş Gülmez (32), yardımseverler sayesinde yeni bir eve yerleştirildi. İki çocuğu ve hamile haliyle çalışamadığını belirten Gülmez, yüzlerinin bir kez daha gülmesi için devletten maaş yardımı istedi.İzmir'de yaşayan Fatoş Gülmez, böbrek hastası eşi tarafından "Size bakamıyorum" gerekçesiyle bir ay önce terk edildi. 3 yaşındaki Soner ve 2 yaşındaki Melike isimli çocuklarıyla Karabağlar ilçesinde derme çatma evinde bir başına kalan 4 aylık hamile Gülmez, bir süre çocuklarını da yanına alarak sokaklarda mendil sattı, hurda topladı. Gülmez'in durumu, bir öğretmen tarafından fark edilerek sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine yardımsever vatandaşlar ona destek çıkarak Yerşilyurt semtinde yeni bir ev tuttu. Hayatında ilk kez koltuk bulunan bir eve yerleştiğini, çocuklarını ilk kez mutfakta değil, banyoda yıkadığını belirten Gülmez çok mutlu olduğunu belirtirken, "İyi insanlar da varmış. Allah onlardan razı olsun. İlk gece mutluluktan yatamadım. Hayatta temiz bir evde oturacağım aklıma gelmezdi. İlk defa kendime ait bir eşyam oldu. Şu anda huzurluyuz. Yardımseverler 6 aylık kiramızı ödedi, erzak yardımında da bulunuyorlar. Tek bir şey istiyorum; devletimiz çocuklarım için maaş bağlasın. Şu durumda çalışamıyorum. Çocuklarım biraz büyüdükten sonra onlar için yeniden çalışmaya başlayacağım" dedi."Çocuklarımın altını poşetle bağladığım günler oldu"Eşinin hastalığı nedeniyle çalışamadığını ve çocuklarına bakmak için çok mücadele verdiğini söyleyen Gülmez, şöyle konuştu:"Mendil satarak geçimimi sağlıyordum, hurda satıyordum. Eski evimin duvarları dökülüyordu. Tuvalet ve banyo bir aradaydı. Tavan üstümüze dökecek diye korkuyordum. Durumumu bilen Hülya öğretmen bana yardım ediyordu. Çok zor günler atlattık ama Allah'a şükürler olsun, yardımsever insanlar karşıma çıktı. 4 yıldır yıkık dökük evlerde yaşıyordum. Bazı günler çocuklarım aç kaldı, çöpten ekmek getirdim. Bazı günler altlarını poşetle bağladım. Şimdi yeni bir eve geçtik. Çok mutluyum. Yardımsever Berrin Hanım öncülüğünde diğer yardımseverler de birleşip destek oldu."Gülmez, yardımseverlerin 6 aylık kirayı ödediklerini, erzak ve eşya yardımında bulunduklarını belirtirken, çocukları büyüyene kadar devletten maaş yardımı talebinde bulundu.