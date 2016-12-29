29.12.2016 10:44:32

(Özel haber) Hayatını eğitime ve barışa adadı

Diyarbakırlı 17 yıllık sosyal bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı, hayatını eğitime ve barışa adadı. Kamçı, 'Barıştıran adam' ve 'Nobellik Sait' lakaplarıyla bilinen Sait Şanlı'nın kurduğu barış komisyonuyla bin 173 aile arasındaki husumetin barışla sonuçlanmasında önemli rol oynadı. 3 kere yılın öğretmeni seçilen Kamçı, 'Okuldan sonra bize intikal eden davalara gidip, müdahale etmeye çalışıyoruz. Dünya hepimize yetecek kadar büyük' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Diyarbakırlı 17 yıllık sosyal bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı, hayatını eğitime ve barışa adadı. Kamçı, "Barıştıran adam" ve "Nobellik Sait" lakaplarıyla bilinen Sait Şanlı'nın kurduğu barış komisyonuyla bin 173 aile arasındaki husumetin barışla sonuçlanmasında önemli rol oynadı. 3 kere yılın öğretmeni seçilen Kamçı, "Okuldan sonra bize intikal eden davalara gidip, müdahale etmeye çalışıyoruz. Dünya hepimize yetecek kadar büyük" dedi.Kurduğu "Barış Komitesi" ile 448 kan davası, 97 kız kaçırma, 196 yaralamaya bağlı husumet davasını çözen ve Fransız Haber Ajansı (AFP) tarafından "Nobel Barış Ödülü"ne aday gösterilen Sait Şanlı, 10 Ağustos 2009'da rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Şanlı'nın kurduğu komitede yer alan Diyarbakırlı 17 yıllık sosyal bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı ise komiteyle birlikte kan davalarının çözümü için çalışmalarını sürdürerek, 2003 yılından bu yana bin 173 aile arasındaki husumetin davasının çözülmesinde büyük rol oynadı. Okuldan sonraki zamanlarını kan davalarının çözümü için harcayan Kamçı, kentteki sivil toplum kuruluşları tarafından 2013, 2014 ve 2015'te "Yılın öğretmeni" seçildi. Kamçı, bunun yanı sıra, çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak, engellilere tekerli sandalye alınabilmesi için 2012 yılında 150 bin su şişesi kapağı, 2014 yılında 2 bin litre atık yağ, 2015 yılında da 250 kilogram atık pil topladı."Barış için çaba sarf ediyoruz"İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Kamçı, bölgenin kanayan yarası olan kan davalı aileleri barıştırma görevini üstlendiklerini belirterek, "Kan davaları için bir komisyon oluşturuyoruz. O komisyonda önce aileleri araştırıyoruz. Bu aileler kim ve nereden diye. Ailelerin kıramayacağı kimler olur diye kanaat önderleri, mülki idari amirleri veya siyasi parti temsilcilerini yanımıza alarak onlarla konuşuyoruz. Olayın büyümemesi için barışın sağlanması için çaba sarf ediyoruz" dedi.Sabahları okula geldiğini anlatan Kamçı, "Okul bitiminden sonra görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ediyorum. 17.00'dan sonra bize intikal eden davalara gidip, müdahale etmeye çalışıyoruz. Bazen gece 02.00'de eve gidiyoruz. Tabi sabah yine okula geliyorum. Şuana kadar çok şükür bir sıkıntı olmadı. Artık bünyemizde buna alıştı. Şuana kadar bin 173 aile, tabi içerisinde kan davalı aileler değil, kız kaçırma, trafik kazaları veya alacak verecek meseleleri olan davaları barışla sonuçlandırdık" diye konuştu.İnsanlardan kavga etmemelerini ve barış içinde yaşamalarını isteyen Kamçı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Üstadımız Sait Şanlı vardı. Bölgede ve ülkeler arasında tanınan bir insandı. Biz de onun yolunda gitmeye çalışıyoruz. Onun yanında büyüdüm. 8 yıl onunla çalıştım. Onun hizmetinde bulundum. Ondan aldığımız performansla bu olayları ve davaları yapmaya çalıştık. Başarılı olduk. Olanaklar çerçevesinde Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Bu olanaklar çerçevesinde hareket ettiğimiz için bazı yerlere gidemiyoruz. Sıkıntılarımız bu konularda oluyor. Çünkü biz bunları yaparken kendi imkanlarımızla hiçbir yerden destek almadan hareket ediyoruz. Gönül isterdi ki farklı bölgelerimizde böyle komisyonlar olsun. En azından bizimde yükümüz hafiflerdi. Dünya hepimize yetecek kadar büyüktür. Hepimiz kardeşiz. Hazreti Adem ve Havva'nın çocuklarıyız. Birbirimizi kırmanın veya üzmenin bir lüksü olmamalıdır" diye konuştu.