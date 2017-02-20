20.02.2017 09:07:33

(Özel Haber) Havalar ısındı, oto pazarına hareket geldi

Havaların ısınmasıyla birlikte ikinci el otomobil satışları hareketlenmeye başladı. ÖTV artışı ve yılbaşında sıfır otomobillere yapılan zamlar ve havaların ısınmasıyla birlikte yaşanan talep artışı yüzünden ikinci el fiyatlarında küçük de olsa artış yaşanıyor

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Havaların ısınmasıyla birlikte ikinci el otomobil satışları hareketlenmeye başladı. ÖTV artışı ve yılbaşında sıfır otomobillere yapılan zamlar ve havaların ısınmasıyla birlikte yaşanan talep artışı yüzünden ikinci el fiyatlarında küçük de olsa artış yaşanıyorBursa İkinci el otomobil pazarında bahar neşesi yaşanıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar ikinci el otomobil pazarına akın etti. Pazarda hasar kaydı olmayan 15 ile 30 bin lira arasındaki otomobiller daha kolay satıldı.Satışların kışın soğun etkisi ve yıl sonu sıfır otomobil kampanyaları sebebiyle düştüğünü, havaların ısınmasıyla birlikte normale döndüğünü belirten Pazar esnafı, yazın işlerin daha da iyi olacağını ümit ettiklerini belirtti. Pazara gelen vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından şikayetçi.İkinci el otomobilde 30 bin liraya kadar olan araçlar hızlı satılırken, 50 bin liradan sonra olan araçlar ise biraz daha nazlı satılıyor.İkinci el alacak vatandaşlar "aracın hasar kaydı olup olmadığına bakıyor. Oto Pazarında otomobil alım satımı yapan Yunus Aydın, "Havaların ısınmasıyla birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında 2 ile 4 bin lira arasında artış görülüyor. Baharın yaklaşması ve havaların ısınmasıyla birlikte işler açıldı. Kışa nazaran bugün satışlar pazarda iyi, işler açıldı. Yazın gelmesiyle birlikte işlerin daha da artmasını ümit ediyoruz" dedi.