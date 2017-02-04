04.02.2017 11:19:00

(Özel Haber) Hacca gitmek için ayakkabı boyuyor

Aksaray'da 19 yaşında tahta sandıkla boyacılık mesleğine başlayan ve 20 yaşında evlenen 61 yaşındaki Davut Öztorun, ayakkabı boyayarak 5 çocuğunu yetiştirdi. 42 yıllık ayakkabı boyacısı Öztorun'un şimdiki hedefi hacca gitmek.

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Aksaray'da 19 yaşında tahta sandıkla boyacılık mesleğine başlayan ve 20 yaşında evlenen 61 yaşındaki Davut Öztorun, ayakkabı boyayarak 5 çocuğunu yetiştirdi. 42 yıllık ayakkabı boyacısı Öztorun'un şimdiki hedefi hacca gitmek.Boya sandığı ile birlikte sabah erken saatlerde Aksaray'ın Bankalar Caddesi'ndeki kaldırımda iş başı yapan Öztorun, yaşına rağmen büyük bir hevesle işine dört kolla sarılıyor.61 yaşına kadar ailesi için çalıştığını, artık hacca gitmeyi hedeflediğini belirten Boyacı Öztorun, "Hayatım öyle, böyle, geldi, geçti. Yılladır boyacılık yapıyorum. Karnımız doyuyor. Kendi çabalarımla, boyacılık yaparak bir ev aldım. Şimdi hacca gitmeyi düşünüyorum. Para kazanırsam eğer hacca gideceğim. Başka bir hedefimde yok. Hacca gitmek için çalışıyorum. Şuana kadar biriktirdiğim param hiç yok. Bundan sonrada hac için biriktireceğim. Günde 40 TL aldığım zaman oluyor, 20 TL aldığım zaman oluyor. Hiç kazanç sağlamadan gidiyorum bazen eve. Bundan sonra sokaklarda hacca gitmek için varım. İlk mesleğe ağaç sandıkla başladım. 1 TL'ye ve 50 kuruşa ayakkabı boyadım. Biriktirdim. Evi geçindirdim. Bir ev aldım. 5 çocuğum var. 5 çocuğu büyüttüm. 3 kız gelin ettim. 2 de oğlan var. Biri okuyor, diğeri de askerden geldi. Şimdiki biriktireceğim parayla da hacca gideceğim" dedi.