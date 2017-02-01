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(Özel Haber) Genç kadın Muay Thai sporcularından hemcinslerine çağrı
01.02.2017 10:40:23

(Özel Haber) Genç kadın Muay Thai sporcularından hemcinslerine çağrı

Manisa Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde yıldızlar kategorisinde turnuvalara hazırlanan genç kadın Muay Thai sporcuları, meydana gelebilecek taciz ve şiddet olaylarına karşı kendilerini savunmaları için Muay Thai öğrenmeleri çağrısında bulundu.

Manisa Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde yıldızlar kategorisinde turnuvalara hazırlanan genç kadın Muay Thai sporcuları, meydana gelebilecek taciz ve şiddet olaylarına karşı kendilerini savunmaları için Muay Thai öğrenmeleri çağrısında bulundu.

Manisa'da 300 sporcusu bulunan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 10 kadın sporcusu önümüzdeki aylarda yapılacak Muay Thai ve Wushu şampiyonalarına hazırlanıyor. Milli Antrenör Ediz Barış yönetiminde antrenman yapan sporcular, okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte sıkı bir çalışma dönemine girdi. Kadın Muay Thai ve Wushu sporcuları, yaptıkları hazırlıklar sonrasında Manisa'yı Türkiye, Avrupa ve dünyada temsil edecek. Sporcuları hakkında bilgi veren Ediz Barış, "Burada 10 bayan arkadaşımız önümüzdeki hafta Türkiye Whu-Shu Şampiyonası'na katılacaklar. Mart ayının 2. yarısında da Muay Thai Türkiye Şampiyonası olacak. Bunun yıldız kategorisinde 2 kız arkadaşımız Temmuz gibi katılacak diğer 8 arkadaşımız da Antalya'da yapılacak Türkiye Muay Thai şampiyonasına katılacak. Onların çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

Okulların tatil olmasının kendileri için bir fırsat olduğunu belirten Barış, "Okulların tatil olması bizim için bir fırsat. Antrenmanlarımızı günde 3'e çıkardık. Bunlar çok yoğun ve yorgun geçen antrenmanlar. Çocuklarımız beslenmelerine ve uyumalarına çok dikkat ediyorlar. İnşallah dereceyle geleceğiz" diye konuştu.

Muay Thai sporu için belli bir yaş grubunun olmadığını sözlerine ekleyen Barış, 5 yaşında lisans alınabildiğini ancak 7 ve 10 yaş üzeri çocukların öğrenme kapasitelerinin daha uygun olduğunu dile getirdi.

Muay Thai sosyal çevreyi olumlu etkiliyor

Sporcularının aileleriyle ve okullarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Barış, Muay Thai'nin mental zekayı çalıştırmasından dolayı hem çocukların derslerinde daha başarılı olduğunu hem de edindikleri sporcu çevresiyle birlikte sosyal anlamda olumlu etkilerinin bulunduğunu söyledi. Barış, "Buraya gönderilen kız arkadaşlarımızın aileleriyle, erkek arkadaşlarımızın aileleriyle sürekli görüşüp toplantı halindeyiz. Sporcumuz ne zaman yatacak? Ne yiyecek? Ne yapacak? Ayrıca derslerini yakından takip ediyoruz. E-Okul'dan ve öğretmenlerden bilgi alıyoruz. Aileler şu konuda çok memnun, derslerine olumsuz etkisi yok. Ayrıca bu spor mental zekayı çalıştırdığı için öğrencilerin takdir ve teşekkür alma oranı yüksek. Ailelere siz eğer iyi bir sosyal çevre oluşturamazsanız, çocuğunuz sokaktaki kopuk insanlardan oluşturuyor sosyal çevreyi. Onun için aileler bunun farkındalar. Spor içerisinde, çocuklar işte nargile kahvelerde oturmayan, hayatını okul, spor, ev ve sosyal aktivitelerle geçirdikleri için ailelerde oldukça memnun" ifadelerini kullandı.

Kadın sporculardan hemcinslerine çağrı

Muay Thai ve Wushu'da Manisa'yı temsil etmek için hazırlanan kadın sporcular, hemcinslerine de çağrıda bulundu. Meydana gelebilecek taciz ve kadına şiddet olaylarına karşı kendilerini savunmaları için hemcinslerine Muay Thai ve Wushu öğrenmelerini tavsiye eden üniversite öğrencisi Büşra Korkut, "Daha önceden daha çeşitli sporlar yapıyordum. Sonra bu sporu önerdiler. Böyle başladım sevdim devam ediyorum. Whu-Shu Balkan Şampiyonası, Muay Thai Avrupa Şampiyonası, Muay Thai Dünya Şampiyonası'na hazırlandım. Çeşitli dereceler elde ettim. Şu anda da Muay Thai'de Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum. İnşallah şampiyon olacağız. Sonraki hedefim de dünya ve Avrupa şampiyonu olmak. Şu anki zamanda kadına şiddet ve taciz olayları çok yoğun. O yüzden onlara en azından sokakta kendilerini savunma amaçlı uzak doğu savunma sporlarına gelmelerini tavsiye ederim" dedi.

Ablası Büşra Korkut'un izinden giden lise öğrencisi Beyza Korkut ise, "Şu an dışarıda kadına şiddet ve kapkaççılık gibi türlü olaylar yaşanıyor. O yüzden kadınların kendilerini savunmaları için bu spora gelmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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