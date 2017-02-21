21.02.2017 09:58:17

(Özel Haber) 'Gayrimenkul alacaklar elini çabuk tutmalı'

İnşaat malzemeleri ve konutlardaki KDV oranının indirilmesinin Türkiye'nin ekonomisine artı olarak yansıyacağını ifade eden Realty World Elfi Gayrimenkul brokerı Özkan Aydemir, gayrimenkul almak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerektiğini söyledi.

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İnşaat malzemeleri ve konutlardaki KDV oranının indirilmesinin Türkiye'nin ekonomisine artı olarak yansıyacağını ifade eden Realty World Elfi Gayrimenkul brokerı Özkan Aydemir, gayrimenkul almak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerektiğini söyledi.Ekonomik olarak gün geçtikçe güçlenen Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe de yıldızının parladığını belirten Özkan Aydemir, "Bu kadar sıkıntı ve darbe girişimine karşı bu seviyelere gelmesi sevindirici. 2017 yılı için hükumetin aldığı bazı kararlar ile GYODER ve Emlak Konut'un yaptığı kampanyaların konut satışına çok büyük bir etki sağlayacağını düşünüyorum. Bu kampanyaların Türkiye'deki diğer projelere de yansıması konut satışlarını tetikleyecek" dedi.Son 3 yıl zarfında Bursa'da gayrimenkul satışının 40 binlerden 50 binlere ulaştığını ifade eden Aydemir, "Şu anda İstanbul-İzmir otobanının Nisan sonu itibariyle Bursa etabı açılmış olacak. Bu da Bursa'yı gerçekten de farklı noktaya getirecek. Artık Bursa'daki gayrimenkul satışları 50 binin altına düşmeyecektir. Bu otoyola ilaveten yeni kurulacak sanayi bölgeleri, Oto Test Merkezi ve kentsel dönüşüm ile birlikte Bursa'yı daha parlak bir gelecek beklemektedir" diye konuştu."Bursa'nın tarihi zenginliği Arap yatırımcıyı cezbediyor"Bursa'nın tarihi zenginliği ve İstanbul'a yakınlığı ile yabancı yatırımcının gözdesi olduğu belirten Aydemir, "Buna Uludağ ve denizi de eklendiğinde doğa ile iç içe olmak isteyen yabancı yatırımcı Bursa'yı tercih ediyor. Satış rakamlarına baktığımız zaman Bursa'nın yabancı yatırımcı sayısı her geçen gün artmaktadır. Eskiden beri Bursa turizmine katkısı bulunan Arapların yaptığı yatırımların yukarı doğru seyredeceğini düşünüyoruz. Yeni çıkarılan yasada onlar için kaçırılmayacak bir fırsat oldu. Tabii ki Bursa'nın yarı sıra Antalya, Yalova ve Trabzon'da tercih edilenlerin arasında yer almaktadır" şeklinde konuştu."Çanakkale ve Balıkesir Marmara bölgesinin parlayan yıldızı"Marmara bölgesinde ise yerli yatırımcının Çanakkale ve Balıkesir'e yöneldiğini ifade eden Aydemir, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi verilerine de baktığımız zaman 100 binlik bir plan var. Bu da önümüzdeki günlerde Marmara bölgesinde Çanakkale ve Balıkesir'in çok fazla değer kazanacağını gösteriyor. Mart aylında temeli atılacak Çanakkale köprüsü ile birlikte bu bölge bir adım daha öne çıkacak. İstanbul-İzmir otobanının da bitmesiyle Çanakkale ve Balıkesir Marmara bölgesinin parlayan yıldızları olacak" dedi."Gayrimenkul yatırımı yapacaklar elini çabuk tutmalı"İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirten Aydemir, "İnşaat ne kadar çok desteklenirse ülke ekonomisine katkısı da o kadar büyük olur. O yüzden geçen sene başlatılan KVD indirimi malzeme fiyatlarına olumlu yansıyacak. Bu da gayrimenkul fiyatlarında indirim olacağı anlamına gelmektedir. Fiyatların düşmesiyle daire alacaklarının biraz daha elini çabuk tutması gerekiyor. Bu fırsatı kimsenin kaçırmaması gerekiyor. Teşviklerle birlikte konut satışlarındaki rakamlar yukarı doğru çıkacaktır" şeklinde konuştu.