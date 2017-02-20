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(Özel Haber) Evcil hayvanlarda erken yaşta diş kayıplarına dikkat
20.02.2017 09:41:22

(Özel Haber) Evcil hayvanlarda erken yaşta diş kayıplarına dikkat

Veteriner Hekimi Tuğba Akbaş Çine, diş tartarlarının evcil hayvan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirterek bunun ortadan kaldırılması için uygulanan detertraj uygulaması hakkında bilgi verdi ve pet hayvanlarına yedirilen yumuşak besinler için de hayvan sahiplerine uyarılarda bulundu.

Veteriner Hekimi Tuğba Akbaş Çine, diş tartarlarının evcil hayvan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirterek bunun ortadan kaldırılması için uygulanan detertraj uygulaması hakkında bilgi verdi ve pet hayvanlarına yedirilen yumuşak besinler için de hayvan sahiplerine uyarılarda bulundu.

Veteriner Hekimi Tuğba Akbaş Çine, özellikle sahipleri tarafından yumuşak gıdalarla beslenen evcil hayvanların, düzenli olarak detertraj (Diş taşı) temizliğine götürülmesini söyledi. Çine, pet hayvanlarında temizlenmeyen diş taşları önemli bir risk oluşturduğunu belirterek, hayvanın ileri ki dönemlerinde erken yaşta diş kayıplarına sebep olacağını ifade etti.

"6 ile 1 yıl gibi sürede kontrole gidilip temizlenmesini öneriyoruz"

Veteriner Hekimi Çine, "Detertraj dediğimiz yani diş taşı temizliği, pet hayvanlarında düzenli olarak yapılması gereken bir uygulama aslında. Çok fazla yaygın değil ama yapılması gerekiyor. Çünkü hayvanlarımız beslenme aşamasında, yumuşak gıdalarla beslenen kedi-köpeklerde daha sık gördüğümüz diş taşları, bunlar temizlenmediği durumlarda ileri ki yaşlarda daha doğrusu olması gereken daha önceki yaşlarda diş kayıplarına sebep olabiliyor. Diş eti enfeksiyonlarına, ağız sağlığının bozulmasına sebep olabiliyor. Bu da hayvanın strese girmesi, aynı zamanda gıda alımını azaltması anlamına geliyor. Çünkü dişler vücudun genel her şeyini kontrol eder. Ağız gıda alımını kontrol eder. Bu aşamada biz genellikle, diş taşı oluşumuna bağlı olarak kedi ve köpeklerde bireysel farklılıklar vardır. 6 ile 1 yıl gibi sürede kontrole gidilip temizlenmesini öneriyoruz. Daha çok 1,5-2 yaşını geçmiş hayvanlarda diş taşı yavaş yavaş oluşmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

"Ev yemeği dediğimiz gruplar, diş taşlarını arttırıyor"

Çine, evcil hayvanlar için yumuşak gıdaların diş taşlarını daha da arttırdığını söyleyerek, "Yumuşak gıdalarla beslenen hayvanlarda daha erken diş taşları oluşabiliyor. Kuru mamayı bu aşamada hem besin kaynakları olarak hem de mekanik temizleyici olarak biz şiddetle tavsiye ediyoruz. Ev yemeği dediğimiz gruplar, diş taşlarını arttırıyor. Çünkü bunlarda daha çok molar dişler dediğimiz arka dişlere tükürük bezleri çok yakındır. Biz her buzdolabına gittiğimizde, her mutfağa gittiğimizde veya her elimizde bir şey gördüklerinde ev yemeklerine alışkın hayvanlarda tükürük salgısı otomatik olarak başlıyor. Tükürük salgılandıkça tartar oluşumunu daha da artıyor. O yüzden biz ev yemeklerine kesinlikle karşıyız bu aşamada. Dediğim gibi diş eti yangıları, tartar oluşumunda çok fazla görülüyor. Diş kayıplarına, diş köklerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Tartar diş etlerini yukarı ve aşağı yani dişin kökünü ortaya çıkaracak şekilde açılmalara sebep oluyor. Tartar temizliğinin düzenli yapılması durumunda, sağlıklı dişlerle daha uzun ömürlü, daha hayat kalitesi yüksek, refahı yüksek bireyler oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan evcil hayvan sahiplerine, pet hayvanlarının ağız sağlığına biraz daha dikkat edilmesini öneren Veteriner Hekimi Tuğba Akbaş Çine, "Toplumda çok yaygın değil detertraj uygulaması. Ağız sağlığına dikkat edersek, hayvanımızın refahını yukarı taşımız oluruz" dedi.
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