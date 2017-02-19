19.02.2017 11:57:02

(Özel Haber) Eskişehir çevreyolunda esrarengiz çıplak kadın mankeni

Eskişehir çevreyolunda boynundan bir ağaca asılı vaziyette duran çıplak cansız kadın mankeni görenleri şaşırttı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Eskişehir çevreyolunda boynundan bir ağaca asılı vaziyette duran çıplak cansız kadın mankeni görenleri şaşırttı.Eskişehir-Bursa karayolunun 14'üncü kilometresinde boynundan iple refüjdeki bir ağaca asılı şekilde cansız çıplak kadın mankeni bulundu. Ne amaçla ağaca asıldığı bilinmeyen mankeni gören sürücüler ise şaşkınlıkla izledi. Cansız manken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.Mankenin kimler tarafından ne amaçla ağaca asıldığı araştırılıyor.