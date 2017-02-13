13.02.2017 09:10:15

(Özel Haber) Eşinden antrenör kocaya büyük destek

Rize'de 1918 Rize Futbol Kulübü Başkanı ve Antrenörü Halil Atabey, kulübünün 12 yaş grubu futbolcularını Türkiye'nin ve dünyanın büyük kulüplerinin altyapılarının katılacağı İzmir'deki futbol turnuvasına hazırlıyor. Halil Atabey'e eşi Münevver Atabey'in verdiği destek ise örnek gösterilecek cinsten.

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Rize'de 1918 Rize Futbol Kulübü Başkanı ve Antrenörü Halil Atabey, kulübünün 12 yaş grubu futbolcularını Türkiye'nin ve dünyanın büyük kulüplerinin altyapılarının katılacağı İzmir'deki futbol turnuvasına hazırlıyor. Halil Atabey'e eşi Münevver Atabey'in verdiği destek ise örnek gösterilecek cinsten.Rize'de 1918 Rize Futbol Kulübü Başkanı ve Antrenörü Halil Atabey hazırladığı 12 yaş grubu futbolcular ile büyük bir başarıya imza atarak takımını 13-16 Nisan tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecek olan Kamp Turnuvası'nda oynamaya hak kazandırdı. İzmir Kamp Turnuvası'nda dünyanın en büyük futbol kulüplerinin altyapıları oynayacak. Türkiye'den ise büyük kulüplerin altyapı takımları bu turnuvada yer alacak. Büyük kulüplerin dışında kendi imkanları ile turnuva oynamaya hak kazanan az sayıda takımdan bir tanesi ise 1918 Rize Futbol Kulübü.Başarının ardında eşinin desteği yatıyor1918 Rize Futbol Kulübü'nün elde ettiği bu büyük başarının ardında ilginç bir hikaye var. Takım Antrenörü Halil Atabey, İzmir Kamp Turnuvası'nda oynamaya hak kazanabilmek için takımının birçok turnuvaya katılmasını sağladı. Atabey takımına, Rize'de hayırsever bir işletmecinin tahsis ettiği halı sahada antrenman yaptırırken, turnuvalara katılabilmek için ise elinde avucunda ne varsa sattı. Elde avuçtakiler tükenince ise eşi Münevver Atabey, komşusunun çay bahçesindeki yaş çayları geliri yarı yarıya olmak üzere hasat etti.Elde avuçtakileri satmışHalil Atabey elde ettiği başarıyı ve eşinin kendisine olan desteğini şu şekilde anlattı:"İzmir Kamp Turnuvası'na hazırlanıyoruz. Dünyanın bu yaş grubundaki en büyük futbol organizasyonlarından bir tanesi. İzmir'de dünyanın en büyük altyapı takımları bu turnuvaya katılacak. Türkiye'deki büyük takımların altyapıları bu turnuvaya katılacak. Biz de büyük bir gayret göstererek, ortaya koyduğumuz azimli çalışma neticesinde bu hedefimize ulaştık. Çalışmalarımızda finans sorunumuzu aşmak için ilk olarak elimizde avucumuzdakileri satarak bu işe yatırdık. Bu birikimlerimiz yeterli olmayınca ailemden destek aldım. Öncelikle eşim yanımda oldu. Komşumuzun çay bahçesi vardı. Ücret karşılığında komşumuzun bahçesindeki yaş çayları hasat etmek istedi. Bu şekilde eşimden ciddi bir destek gördüm."Yardım etmeye devam edecekKocası ve takımının başarılı olabilmesi için büyük bir fedakarlık örneği gösteren Münevver Atabey ise yaptığı açıklamada, kocasına yardımcı olmaya devam edeceğini belirterek, "Eşim bu iş için çok mücadele etti. Çok uğraştı, çok didindi. Manevi destek oldum ama maddi destek de olmam gerekiyordu. Komşumun çayı vardı. Onu topladım. Bu şekilde ona yardımcı oldum. Yardımcı olmaya da devam edeceğim" dedi.Atabey'in futbolcularının velilerinden Selim Yerebakan ise yaptığı açıklamada, "Hocamızı bu turnuva vesilesi ile tanıdım. Çok özverili, çok inançlı ve çok istekli birisi. Çocuklarımıza artı değerler katıyor. Eşinin de yarılığa çay alıp ona destek olduğunu öğrendim. Bundan etkilenerek ben de her türlü desteği vermeye karar verdim" derken, Cengiz Yıldırım isimli futbolcu velisi ise, "Hocamız tartışılmaz. Rize için bir velinimet. Kıymetini biliyoruz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor" şeklinde konuştu.