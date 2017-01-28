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(Özel haber) Erdoğan'a yazdığı 'Başkanlık' şarkısı tıklanma rekoru kırıyor
29.01.2017 09:29:29

(Özel haber) Erdoğan'a yazdığı 'Başkanlık' şarkısı tıklanma rekoru kırıyor

Tasavvuf müziği sanatçısı Muharrem Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şarkı yazdı. 'Seni Başkan Yapacağız' isimli eser, internette tıklanma rekorları kırdı.

Tasavvuf müziği sanatçısı Muharrem Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şarkı yazdı. 'Seni Başkan Yapacağız' isimli eser, internette tıklanma rekorları kırdı.

İzmir'de yaşayan tasavvuf müziği sanatçısı Muharrem Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şarkı yazdı. Eşinin gördüğü bir rüyadan etkilenerek duygularını söze döktüğünü anlatan Aygün, ardından sözleri besteledi, stüdyoya girip şarkıyı seslendirdi. Aranjesi Hakan İzmir'e, müzik yönetmenliği Miraç Yılmaz'a ait olan şarkı ise sosyal ağlarda da paylaşım rekorları kırmaya başladı.

Eşinin gördüğü rüyadan sonra şarkıyı yazdı

Binlerce kez tıklanan şarkının çıkış hikayesini anlatan Sanatçı Muharrem Aygün, "Eşimin gördüğü bir rüyayla bu parçayı yapmaya karar verdim. Rüyasında Cumhurbaşkanımızı bir evde kendi babası olarak görüyor. Eşim, 'Babacığım sen niye buradasın, sen Cumhurbaşkanısın' diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Çok yoruldum artık' diyor. Böyle olunca gündemimizde de şu an referandum, yeni Anayasa var. Kalbimizden geçen de büyük Türkiye için güzel şeylerin olması. Bende böyle bir parça yazmayı düşündüm. Dilimizde, kalbimizde olanı kağıda döktük. Bunu da okumaya çalıştık" dedi.

Tehditler almaya başladı

Şarkıyı bir hafta önce sosyal paylaşım sitesi youtube'a yüklediklerini ve beklemedikleri bir şekilde tıklanma aldıklarını belirten Aygün, olumlu beğenilerin yanı sıra tepkiler de aldıklarını ifade etti. Birçok kişiden eleştiri mesajları almasının yanı sıra tehditler de aldığını aktaran Muharrem Aygün, şunları söyledi:

"Bu parçayı kaldırmazsam, eşimin çalıştığı kurumdan ayrılacağına kadar söylüyorlar, gece belirli telefonlar geliyor. Örneğin bir tane özel numara aradı ve kendisi hakkında da zaten savcılığa şikayette bulunduk. Dedi ki, 'Eşin çalıştığı kamu kurumunda eskisi gibi çalışamayacak. Bu şarkıyı kaldırın, bunu kaldırmak zorundasınız' dedi ve kapattı."

"Mitinglerde şarkımın çalınmasını çok isterim"

Gelen tehditlerin kendisini yıldıramayacağını belirten Aygün, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı bir gönül muhabbeti duyuyorum. Zindanlardan çıktı, 'muhtar bile olamayacak' denilen bir şahsa bir bakıyorsunuz başbakan, cumhurbaşkanı. Zindanlardan çıktı, hapishanede kaldı, sonra milleti toplaması, Türkiye'nin istikrar yakalaması. Türkiye dediğiniz zaman Recep Tayyip Erdoğan deniliyor. İşte tüm bu duygularla bu parçayı yaptım" diye konuştu. Hayalinin, yaptığı şarkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum ve başkanlık yarışında çalması olduğunu belirten Muharrem Aygün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalde ben tasavvuf müziği sanatçısıyım ve tasavvuf müziği icra ediyorum. Alllah'ı, Resulü, ashabı kiramı anlatan ilahiler okuyoruz. Bu şarkıyı ise gittiğimiz her mekanda okuyamayacağız. Tamamen siyasi ve bir dava adamını anlatan bir parça olduğu için okuyamayabilir. İsteriz ki her yerde okuyalım. Ben isterim mitinglerde benim parça çalsın, herkes hep bir ağızdan dönmeyeceğiz bu yoldan desin. 'Seni başkan yapacağız Recep Tayyip Erdoğan' desin. Çok isterim."

İşte "Seni Başkan Yapacağız" şarkısının sözleri:

" Zindanlardan milyonlara lider olan yiğit adam

Hak aşkıyla iman ile kefen giyip yola çıkan

Dört düveli Allah için titreterek korku salan

Milletin kabul olan duası sen Erdoğan

Seni başkan yapacağız Recep Tayyip Erdoğan

Ümmet senin hep yanında, sen vazgeçme hiç davandan

Korkmuyoruz ne tüfekten ne de tanktan

Bütün dünya hep bir olsa dönmeyeceğiz bu yoldan

Ülke ülke bucak bucak mazlumlara kucak açan

Tüm inanmış gönüllere barış olup umut saçan

Ülkesine ışık olan her zillete hep dik duran

Ebu Leheb ordusuna demir gibi yumruk vuran

Selalarla darbeleri yıkan asil komutan

Bir sözü ile milletini meydanlara dolduran

Vatan için hep bir olup zalimleri durduran

Son sözümüz sende olsun, bütün dünya bunu duysun."

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