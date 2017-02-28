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(Özel Haber) El değmeden paketleniyor öğrenciye ulaşıyor
28.02.2017 10:01:16

(Özel Haber) El değmeden paketleniyor öğrenciye ulaşıyor

Çekirdeksiz üzüm diyarı Manisa'da üretilen ve haftanın belli günlerinde milyonlarca öğrencinin tükettiği enerji kaynağı okul üzümleri, Manisa'daki tesislerde el değmeden paketlenerek okul sıralarına ulaştırılıyor.

Çekirdeksiz üzüm diyarı Manisa'da üretilen ve haftanın belli günlerinde milyonlarca öğrencinin tükettiği enerji kaynağı okul üzümleri, Manisa'daki tesislerde el değmeden paketlenerek okul sıralarına ulaştırılıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen 'okul üzümü' projesiyle hem öğrenciler sağlıklı besleniyor, hem de çiftçinin üzümü değerleniyor. 'Okul üzümü' projesinde okullara kuru üzüm temini ve dağıtımı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından sağlanıyor. Okul üzümünün üretim tesisleri de kapılarını ilk kez İhlas Haber Ajansı'na açtı. Manisa'daki en kaliteli ve sağlıklı üzümlerin seçilerek getirildiği tesislerde tamamen otomatik sistemlerle üzümler paketleniyor. Hijyene büyük bir önem verilen tesislerde çalışanların tamamı önlük ve bone kullanırken, öğrencilere ulaştırılan okul üzümleri el değmeden paketlenerek koliler içine konuluyor.

İlk olarak 2014 yılında başlanan uygulamanın çiftçinin elindeki üzümünün değerlendirilmesi açısından büyür bir katkısı olduğunu belirten 144 Nolu Saruhanlı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Harun Akdemir, "Okul üzümü projesi, çiftçinin üzümünü değerlendirme aşamasına baktığımızda çok faydalı. En azından bunun tedarikçisi olarak burada Tarım Kredi Kooperatiflerinin devreye girmesi gerçekleştirilerek paketleme konusunda hizmet vermesi çiftçimizin elindeki mahsulün fiyat artışına sebebiyet verdi. Bu konuda da çiftçimizi fiyat yönünden desteklemiş olduk. İkinci aşama, çocuklarımızın bu konuda beslenme ihtiyacında okullarda çocuklarımızın enerji ve dayanıklılık konusunda, besleme konusunda çocuklarımıza çok büyük bir faydası var" dedi.

"50 kuruşluk artış yaşandı"

Tarım Kredi Kooperatiflerinin üzüm alımına girmesiyle birlikte piyasada kuru üzümün kilosunda 50 kuruşluk bir yükselmenin yaşandığını belirten Akdemir, "Tarım Kredi Kooperatifleri bu aşamada alıma girdiğinde piyasada 50 kuruş civarında bir artış yaşandı. Bu da Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu okul üzümü projesinde çiftçiden üzümü alarak işleme konusunda piyasada aktif bir rol oynamasından kaynaklandı" diye konuştu.

Çiftçiler projeden memnun

Tarım Kredi Kooperatiflerinin üzüm alımlarıyla birlikte mahsulleri değerlenen üzüm üreticileri de projeden memnun kaldı. Okul üzümü projesinin piyasada bir etki yaptığını söyleyen üzüm üreticisi ve aynı zamanda emekli öğretmen Argun Hamret, öğrencilerin de bu sayede sağlık beslenmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Hamret, "Üretici olarak memnuniyetle karşılıyor. Artı piyasa bir etki yaptı. Diğer firmalar da o fiyatlara yaklaşmak durumda kaldı. Dolayısıyla biz çiftçileri memnun etti. Benim elimde bulunan üzüm miktarını kooperatife vermekle ben 13 bin lira gibi bir para kazandım. Tüccara vermiş olsaydım 13 bin lira benim zararım olacaktı. Dolayısıyla Tarım Kredi Kooperatifinin her zaman 'Evimiz' diye baktığımız Tarım Kredi Kooperatifimiz, böyle bir uğraşın içine girerek de bizim birim fiyatlarda artış sağlayarak bizi ekstra memnun etmiştir. Önümüzdeki yıl daha iyi bir fiyat politikasıyla bizi daha da memnun etmelerini canı gönülden tüm çiftçiler adına bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Okul üzümü projesiyle birlikte çocukların beslenme ve enerji kazanma ihtiyaçlarının da giderildiğini dile getiren Hamret, "Çocuklarımızın en büyük sorunu beslenme. Sabah bir çok öğrencimi çok iyi biliyorum sağlıklı beslenmiyorlar. Beslenmedikleri için de bir kansızlık var bütün öğrencilerimde. Böyle bir proje öğrencilerimizi en azından beslenmeye müthiş bir katkıları olacağına dinamik bir nesil yetişeceğini inanıyorum ve sürekli olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okul üzümü projesiyle öğrencilerin doğal gıdalarla beslendiğini söyleyen üzüm üreticisi ve emekli öğretmen Hüseyin Yaralı, "Öğrencilerimiz genelde yapay yiyeceklerle besleniyordu. Bu üzüm olayı girdiğinde, süt olayı girdiğinde öğrencilerimiz doğal yiyeceklerle besleniyor, hem de kendi ürünümüzü yiyorlar. Hem sağlık yönünden hem de çiftçileri maddi yönden destek sağlamıştır. Bunu sağlayan en alt birimden en üst birime kadar herkese teşekkür ediyorum. Üretici en azından tüccarların belirlediği fiyatla değil devletin alım fiyatını değerlendirmek durumunda kaldılar. Fiyatları da dolaylı yönde etki etti" dedi.
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