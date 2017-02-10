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(Özel haber) Dostluklar parayla satın alınmaz
10.02.2017 10:10:25

(Özel haber) Dostluklar parayla satın alınmaz

Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü'nden önce çiftler birbirlerine hediye almanın telaşına düşerken, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, alınacak hediyelerin canlılar olmaması gerektiğini vurguladı.

Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü'nden önce çiftler birbirlerine hediye almanın telaşına düşerken, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, alınacak hediyelerin canlılar olmaması gerektiğini vurguladı.

14 Şubat Sevgililer Günü, dünyanın birçok ülkesinde "St. Valentine's Day" olarak kutlanıyor. Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü'nde çiftleri en zorlayan konulardan bir tanesi hediye seçimi olarak göze çarparken bu güne özel kampanyalar ve sevgililer için hediyeler şubat ayının henüz ilk günlerinde görücüye çıkıyor. Birçok çift hediye seçimlerinde kolye, yüzük, bilezik, künye, çiçek gibi cansız eşyalar almayı tercih ederken, bazıları da pet shoplardan kedi, köpek ve kuş gibi canlı hayvanları tercih ediyor. Bu duruma karşı çıkan hayvanseverler canlıların da duyguları olduğunu, hediye olarak satın alınmaması gerektiğini ve çiftlerin istekleri doğrultusunda sahiplenmeleri gerektiğini ifade ediyor.

"Terk edilmek bütün canlılara çok ağır bir zarar verir"

Özel günlerde insanların birbirine hayvan hediye aldıklarını ve bunun kesinlikle yanlış bir davranış olduğunu dile getiren Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, hayvanların da duygularının olduğunu ve üzüldüklerini belirtti. Selek, "Hayvan alacak kişinin karakterine uygun olması için hayvan sahiplenecek kişinin kendi alması daha iyi olur. Çünkü böyle durumlarda terk edilmeler çok olur. Sevgililer ayrıldığında ya da iki dost ayrıldığında bu hayvanlardan bıkıp, usanıp, ruh birliği olmaması hayvanları terk etmelerine itiyor. Terk edilmek bütün canlılara çok ağır bir zarar verir. Böyle olunca da evde beslenen kedi köpekler, sokağa terk edildiklerinde nasıl yaşayacaklarını bilemiyorlar. Her türlü hastalığa mazur kalıyorlar ve başlarına kaza bela geliyor. Bunlardan arta kalanlarda biz barınağımızda bir sürü hayvan geliyor. Burada da bunlar terk edildikleri için acı çekiyorlar. Benim tavsiyem kesinlikle hayvan sahiplenen kişiler hediye şeklinde değil, pet shoplardan, internetten ve bazı yerlerden almamaları gerekmektedir. Eğer hayvan sahipleneceklerse mutlaka barınaklardan almaları gerekmektedir. Çünkü barınaklardan sahiplenen hayvanlar hep sağlıklı, kontrol edilmiş, tedavisi yapılmış, aşıları yapılmış ve ergin bir çağa gelmişse de kısırlaştırılıp öyle teslim edilmektedir" dedi.

"Kedi, köpek sadece günlük sevmekle olacak iş değil"

Dostluğun parayla satın alınamaz bir değer olduğunu aktaran Yusuf Selek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz zaten 2016 yılı içerisinde Tepebaşı Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak da bin 418 hayvan kısırlaştırmışız. Bin 200 civarında da hayvan sahiplendirmişiz şuana kadar. Biz özellikle hayvan sahiplendirmeye çok önem veriyoruz. Bu şekilde sokaklardaki hayvan popülasyonunun azalmasına sebebiyet verecektir. Geride kalan hayvanların da daha kaliteli bir yaşamasına olanak tanıyacaktır. Hediye babında değil de, kendisi gelip seçmesi gerekiyor. Çünkü alacağı bir hayvanla 15 yıl yaşayacak. Çünkü kedi ve köpeklerin ömrü 15 yıldır. Bunu iyi düşünmeleri gerekiyor. Sadece günlük sevmekle olacak iş değil. Birbirlerine hediye alacaklarsa, hediyelik eşya alsınlar. Yüzük, küpe çiçek gibi bir sürü hediye var ama kesinlikle bu can dostları bu anlamlı günlerde birbirlerine hediye etmesinler. Dostluk parayla satılamaz veya bunu kullanarak bir şey beklenen bir eşya değildir" ifadelerini kullandı.

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