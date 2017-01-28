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(Özel haber) Cep telefonu satıcıları hırsızlıklardan muzdarip
29.01.2017 11:03:44

(Özel haber) Cep telefonu satıcıları hırsızlıklardan muzdarip

Manisa'da son günlerde cep telefonu satışı yapan iş yerlerinde gerçekleştirilen hırsızlıklar, işletme sahiplerinin kayıtlı olduğu Manisa Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı harekete geçirdi. Üyelerinin mağdur olduğunu belirten Oda Başkanı Mehmet Üzen, emniyetin ekstra önlemler almasını istedi.

Manisa'da son günlerde cep telefonu satışı yapan iş yerlerinde gerçekleştirilen hırsızlıklar, işletme sahiplerinin kayıtlı olduğu Manisa Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı harekete geçirdi. Üyelerinin mağdur olduğunu belirten Oda Başkanı Mehmet Üzen, emniyetin ekstra önlemler almasını istedi.

Manisa'da cep telefonu satışı yapan iş yerleri güvenlik kameraları ve alarmları olmasına rağmen hırsızların uğrak yeri oldu. Gece saatlerinde iş yerlerinin camlarını kırarak gerçekleştirilen hırsızlıklar son zamanlarda artış gösterince, özelikle Yeni Cami bölgesinde yoğunlaşan işletme sahipleri bağlı oldukları Manisa Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na şikayetlerini iletti. Oda Başkanı Mehmet Üzen ise üyelerinin mağdur olduğunu belirterek Yeni Cami bölgesinde emniyetin ekstra önlemler alarak bir polis noktası oluşturmasını istedi.

Artan hırsızlık olayları ve üyelerinden gelen şikayetler üzerine harekete geçtiklerini kaydeden Manisa Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Üzen, "Manisa'da son zamanlarda özellikle Yeni Cami mevkiinde yani şehir merkezinde telefoncu üyelerimize yönelik geceleri hırsızlık vakaları duymaya başladık. Odamıza gelen talepler doğrultusunda 5 tane üyemizin mağdur olduğunu gördük. Bazı iş yerlerimizin vitrinlerinin kırıldığı ve 18 tane telefonun çalındığını biliyoruz. Konuyla ilgili bizim yapmamız gereken nedir? Muhtemelen Manisa'da emniyet birimlerinde bir personel açığı var diye tahmin ediyoruz. Çünkü alarm şirketinin emniyete bildirmesine rağmen bir saat kadar bir süre içerisinde olay yerine müdahale edilmediğini duyduk. Bu da ciddi bir sıkıntı arz ediyor. Bu konunun biz bir an önce düzeltilmesini ya da yetkililerin konuyla ilgili önlem almasını temenni ediyoruz. Artık üyelerimiz kendileri iş yerlerinde bekler hale geldi. Herkes malını koruma derdinde. Bu da olumsuz yönde yansıyor. Üyelerimiz konuyla ilgili sürekli odamıza talepte bulunuyorlar ve bununla ilgili bir çalışma başlatılmasını istiyorlar" dedi.

"Ekstra önlemler alınmalı"

"Manisa'da telefon sektörünün borsası Yeni Cami'dedir" diyen Başkan Üzen, şunları söyledi:

"Bütün telefoncular, aksesuarcılar, telefon satışı ve ikinci el borsasının döndüğü yer Manisa'da Yeni Cami bölgesidir. Durum böyle olunca bu olayların o mevkide daha fazla artmasına neden oluyor. Bu sebepten dolayı o bölgede ekstra önlemler alınması gerekiyor. Nasıl ki Kuyumcular Caddesi var Manisa'da o bölgede artık bir telefoncular caddesi oldu. Yaklaşık olarak 30-40 iş yerimiz o bölgede ve hepsi de odamıza kayıtlıdır. Bunlara bir önlem alınması gerekiyor."

"Bir telefon araba değerinde"

Bir telefon fiyatının altın gibi değerli olduğuna dikkat çeken Üzen, "Bir telefon artık 3,5-4 bin TL civarında. Bir araba parası değerinde. Bir telefon çalındığı zaman bir hırsız araba çalmış gibi oluyor. Geçenlerde de 18 tane telefon bir üye iş yerimizden vitrini kırılarak çalındı. Bunlar bir an önce çözümlenmeli. Oraya bir polis noktası kurulmalı. Temsil etmiş olduğumuz sektör tamamıyla maliyetli bir sektör, pahalı bir sektör. O yüzden o bölgede kalıcı önlemler alınması gerekiyor. Bunun da emniyet birimlerinin çalışmasıyla olması gerekiyor. Biz inşallah ilerleyen dönemlerde burayla ilgili yetkililerimizin kalıcı önlemler alması konusunda biz oda olarak çalışmamamızı yaparız. Yetkililere de konuyla ilgili yardımcı olabiliriz" şeklinde konuştu.

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