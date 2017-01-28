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(Özel Haber) Bu çeşmeden su içen şifa buluyor
28.01.2017 08:19:55

(Özel Haber) Bu çeşmeden su içen şifa buluyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan çeşmeden su içenler hastalıklarına şifa buluyor. Suyun çamuru ise yaraları iyileştiriyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan çeşmeden su içenler hastalıklarına şifa buluyor. Suyun çamuru ise yaraları iyileştiriyor.

Orhaneli'nin Şükriye köyünde asırlardır akan çeşme hastaların akınına uğruyor. Köyün üstündeki bir tepeden çıkan şifalı su, ana yolun kenarındaki çeşmeden akıyor. Suyun şifalı olduğunu ilk Şükriye köyü sakinleri fark etti. Midesinde ve vücudunun herhangi bir yerinde yara olanlar bu sudan içince yaralarının hızla iyileştiğini söylüyor. Elinde yara ve çıban bulunan vatandaşlar ise, suyun oluşturduğu çamuru yaralarına sürüyor. Çeşmenin küçük havuzlarına ise sıcak havalarda yarası olanlar yatarak şifa buluyor.

Şükriye sakinlerinden Muharrem Tayır, "Yol üstündeki çeşmeden su içenler şifa buluyor. Ben 40 yaşındayım. Bu çeşmenin suyu da çamuru da şifalı. Köyün sütünde bulunan dağın zirvesinden şifalı su çıkıyor. Bu çeşmenin suyu ve suyuyla karıştırılan çamur yaralara iyi geliyor. İç organlarında yarası olanlar içince şifa buluyor. Haricî yaralara ise çamuru sürülüyor. Kuruyan çamuru bu suyla yıkayanların yarası kısa sürede kapanıyor. Hangi yara olursa olsun fark etmiyor, bütün yaralara iyi geliyor" dedi.

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