13.02.2017 09:25:41

(Özel Haber) Beytüşşebaplı öğrenciler Gençlerbirliği için ter döktü

Beytüşşebap Gençlik ve Spor Konfederasyonu İlçe Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 15 öğrenci futbol elemeleri için Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde hünerlerini sergiledi.

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Beytüşşebap Gençlik ve Spor Konfederasyonu İlçe Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 15 öğrenci futbol elemeleri için Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde hünerlerini sergiledi.Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan gençler için çalışmalar yürüten Beytüşşebap Gençlik ve Spor Konfederasyon Başkanı Kenan Adıyaman, köy köy dolaşarak futbol oynayan ve iyi dereceler elde etmiş olan 15 kişilik bir ekiple Başkent Ankara'ya gitti. Adıyaman yaptığı açıklamada; maddi imkanları iyi olamayan yetenekli öğrencilerin başarılarına ortak olmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti."Ücra bir köşede spor adına çalışmak bizi mutlu ediyor"Adıyaman, "Beytüşşebap kaymakamımız Sayın Murat Şener'e buradan teşekkürlerimizi sunarım. Maddi manevi yapmış olduğu desteklerden dolayı şükranlarımı iletirim. Çalışmalarımız kapsamında Ankara iline gelmeyi istedik. Bu nedenle Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde ağırlandık, kapılarını bizlere açtıkları için çok mutluyuz. Beytüşşebap gibi ücra bir köşede spor adına çalışma yapmak bizi mutlu ediyor. Aslında tesislerimiz, spor salonlarımız, sahalarımız olmasa da elimizden tutan bizi bağırlarına basan altyapı yönetim kurulu başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bizi önümüzdeki aylarda daha büyük bir kadroyla ağırlayacakları için ayrıca çok mutluyuz" diye konuştu.Serkan Kaydusuz: "Ne kadar önlerini açarsak bizim için mutluluk verici"Gençlerbirliği Antrenörü Serkan Kaydusuz ise, "Şırnak Beytüşşebap ilçesinden gelen arkadaşlarımızla tanıştık burada. Biz Gençlerbirliği olarak yetiştirdiğimiz çocukları Türkiye genelinde takip ediyoruz. İleriki zamanlarda ilgi alanlarımızda görmek isteriz. Arkadaşlarla tanıştığımız için çok memnun olduk. Sizin gibi insanların orada olduğunu bilmek bizi gururlandırdı. Bu genç kardeşlerimizin ne kadar önlerini açarsak bizim için mutluluk verici" diye konuştu.Bir hafta boyunca Ankara ziyaretini sürdürecek olan Beytüşşebaplı genç sporcular Anıtkabir ziyareti sonrası memleketlerine dönecekler.