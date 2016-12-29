29.12.2016 09:05:41

(Özel Haber) Başkent'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Başkent'te gece boyunca yağan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler ve yayalar, buz pistine dönen yollarda zor anlar yaşadı.

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Başkent'te gece boyunca yağan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler ve yayalar, buz pistine dönen yollarda zor anlar yaşadı.Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini artırarak devam etti. Şehri beyaza bürüyen kar nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi. Belediye ekiplerinin hummalı çalışmalarına rağmen sürücüler trafikte zorlu anlar yaşadı. Özellikle dik yokuşlarıyla tanınan Dikmen semtinde sürücüler bütün hünerlerini sergilemek zorunda kaldı. Yolda kalan halk otobüsünün yolcuları, iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Yolda kalan sürücülere çevredeki vatandaşlar yardım etti. Bazı sürücüler, yolda kaldıktan sonra araçlarının lastiklerine zincir taktı.Esnaflar ise, iş yerlerinin önünde biriken karı temizlemek için seferber oldu. Yoğun kar yağışından yayalar da nasibini aldı. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarına kadar güçlükle gidebildi. Bazı vatandaşlar kar yağışından dolayı mutluluklarını dile getirirken, bazıları ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle dert yandı.Karın keyfini kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak çıkaran çocukların neşesi, okulların tatil olması nedeniyle bir kat daha arttı.Belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor.