14.02.2017 09:26:57

(Özel Haber) Başkent'te huzurevindeki yaşlılar Sevgililer Günü anılarını paylaştı

Yardım Gönüllüleri, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla huzurevindeki yaşlıları ziyaret ederek, onları geçmişe götürüp anılarını canlandırdı.

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Yardım Gönüllüleri, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla huzurevindeki yaşlıları ziyaret ederek, onları geçmişe götürüp anılarını canlandırdı.Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Topluluğu bu yıl 14 Şubat Sevgililer Gününde, Başkent Vizyon Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi sakinlerini ziyaret etti. Klasik Sevgililer Günü kapsamından farklı olarak bir etkinlik gerçekleştiren gönüllüler gün boyu yaşlılarla vakit geçirerek onları bu özel günde yalnız bırakmadı.Sevgililer Günü'nde alışılagelenden farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirten Yardım Gönüllüleri Topluluğu Başkanı Emrah Altuntaş, "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü, bizler topluluğumuza yakışır bir faaliyet yapmak istedik ve bugünü huzurevinde geçirdik. Biz çok mutlu olduk, onların da mutlu olduğunu gözlemledik, yaşlılarımız geçmiş yıllarda yaşadıkları sevgililer günlerini bizimle paylaştılar. Alışılagelmiş 14 Şubat'tan daha farklı bir çalışma olsun istedik ve beklediğimizden daha güzel bir çalışma oldu. Bugün belki hayatımızda yaşadığımız en güzel günlerden biriydi. İlerleyen yıllarda da bu faaliyetlerin artmasını diliyoruz. Buradan başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere, şuan eşlerinin yanında olamayan görevdeki askerlerimizin de sevgililer gününü kutluyoruz. Ayrıca her faaliyetimizi destekleyen üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan'a da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Kimi yaşlı teyzeler hayatlarında hiç Sevgililer Günü kutlamadığını ifade etti, bir yaşlı amca ise her yıl değişik hediyeler aldığını anlattı. Gönüllü gençler gün boyunca yaşlılarla sohbet edip, onlara hediyeler verip, birlikte keyifli vakit geçirdi.