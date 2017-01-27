27.01.2017 12:02:31

(Özel Haber) Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

Silivri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı araç hurdaya dönerken, ağır yaralanan sürücü ise tedavi altına alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Silivri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı araç hurdaya dönerken, ağır yaralanan sürücü ise tedavi altına alındı.Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Selimpaşa yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Samet K. (29) yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler araca ok gibi saplandı.Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü Samet K. olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza yapan araçtan yola fırlayan parçalar Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.