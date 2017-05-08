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(Özel Haber) Balıkesir orman yangınlarıyla mücadeleye hazır
09.05.2017 11:23:51

(Özel Haber) Balıkesir orman yangınlarıyla mücadeleye hazır

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, geçen yıl çıkan 73 ayrı orman yangınında yaklaşık 600 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, geçen yıl çıkan 73 ayrı orman yangınında yaklaşık 600 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, yaklaşan yaz sezonu öncesi orman yangınlarına karşı ekip, ekipman ve personel olarak her türlü hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. 2016 yıl sonu itibariyle 73 adet orman yangınında yaklaşık olarak 600 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü hatırlatan Kırcı, "Yoğun yangın sezonunun olduğu dönemde mevsimlik işçilerimizinde girişlerini yaparak 240 personel, 730 işçi ile bu hizmetleri görüyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzün hizmet alanı içinde 2 helikopter, 10 tane treyler, 9 dozer, 6 greyder, 3 ekskavatör, 52 tane yangın arazözümüz, 18 tane su ikmal aracımız var. 28 tanede yangına ilk müdahale ekip araçlarımız var. Yangın anında en kısa sürede yangına ulaşabilmek ve bu süreyi 15 dakikanın altına indirebilmek için planlama ve çalışmalarımızı yaptık. 62 tane yangına ilk müdahale ekip binamız var. Bu binalarda yangına müdahale edecek işçilerimiz 7/24 esasına göre nöbetlerini tutuyorlar. Ayrıca 65 tane yangın gözetleme kulemiz var, bunların 8 tanesi kameralı olarak hizmet vermektedir. 1 tane yangın yönetim, 8 tane haberleşme merkezimiz var" dedi.

"Yangınlara 15 dakikanın altında müdahale ettik"

Yangının yayılışını engellemek için erken müdahale etmenin şart olduğuna işaret eden Kırcı, "2016 yılında 15 dakikanın altında yangınlara müdahale ettik. Yangına müdahalede daha etkin olunması için hem helikopterle havadan hemde karadan arozözlerimizle yangın söndürme esnasında suya ihtiyacımız var. Helikopterler için oluşturduğumuz yangın havuzu sayısı 100 tane. Yine ilimizdeki baraj, gölet ve çaylarla 81 adet su alanabilecek nokta var. Ayrıca 51 adet arozözler için yangın havuzlarımız var. Planlamalarımızı yaptık. 2019 yılının sonuna kadar 13 tane daha yangın havuzu yapacağız" şeklinde konuştu.

400 hektar 3 günde yandı

Geçen yılki yangın sezonunu değerlendiren Kırcı, "Yangın mevsimi öncesindeki Nisan ayında ve yangın sezonu bittikten sonra Kasım ayı içinde yangınlarımızın olduğunu ve daha fazla alanın zarar gördüğüne şahit olduk. Nisan ayında yaklaşık 250 hektara yakın, Kasım ayında da 150 hektara yakın bir alanımız zarar gördü. 15 Temmuz hain darbe girşiminin arkasından bir çok yerde yangın çıkması, helikopterlerimizin kalkışında gecikme yaşanması yangınlara müdahaleyi geciktirdi. Tüm sezonun 3 gününde biz toplam yanan alanımızın yüzde 77'sini yakmış olduk. Aşırı lodosun da etkisi var. 2016 yılında toplam 600 hektar alan zarar gördü, 400 hektarını 3 günde kaybetmiş olduk" dedi.
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