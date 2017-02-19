19.02.2017 16:49:27

(Özel haber) Aylardır boştu, bugün tıklım tıklım oldu

Tekirdağ'da kış ayları nedeniyle aylardır bomboş olan sahil, ısınan hava nedeniyle doldu taştı. Vatandaşlar, aileleri ve arkadaşlarıyla güzel havanın tadını çıkardı.

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Tekirdağ'da kış ayları nedeniyle aylardır bomboş olan sahil, ısınan hava nedeniyle doldu taştı. Vatandaşlar, aileleri ve arkadaşlarıyla güzel havanın tadını çıkardı.Tekirdağ'da soğuk ve yağışlı günlerin ardından ısınan havayı fırsat bilen binlerce vatandaş, sahillere akın etti. 'İğne atsan yere düşmez' deyimini akıllara getiren görüntülerde, vatandaşlar kentin merkez ilçesi olan Süleymanpaşa'da sahil boyunca aileleri ve arkadaşlarıyla yürüyüş yaptı.Uzun araç kuyrukları oluştuSahile yürüyerek gelen vatandaşların yanı sıra, kimi vatandaşlar da araçlarıyla sahile gelmek isteyince, karayolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.