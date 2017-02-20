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(Özel Haber) ASO Genel Başkanı Nurettin Özdebir:
20.02.2017 15:39:14

(Özel Haber) ASO Genel Başkanı Nurettin Özdebir:

ASO Genel Başkanı Nurettin Özdebir, işsizliğin artmasına rağmen işverenlerin kalifiye eleman eksiğine ilişkin, 'Meslek lisesinden mezun olanlar alanlarında 3 yıl sigortalı olarak çalışırlarsa askerliklerini bedelli olarak yapsınlar. Meslek lisesi öğrencileri iş başındaki eğitimleri ve çalıştığı süreler dikkate alınarak, atıyorum 15 yıl sonra o alanda gerekli eğitimleri almışsa o kişiye o alanla ilgili mühendislik unvanına kadar resmi unvan verebilmemiz lazım, böylece insanlar hayallerindeki dipl

ASO Genel Başkanı Nurettin Özdebir, işsizliğin artmasına rağmen işverenlerin kalifiye eleman eksiğine ilişkin, "Meslek lisesinden mezun olanlar alanlarında 3 yıl sigortalı olarak çalışırlarsa askerliklerini bedelli olarak yapsınlar. Meslek lisesi öğrencileri iş başındaki eğitimleri ve çalıştığı süreler dikkate alınarak, atıyorum 15 yıl sonra o alanda gerekli eğitimleri almışsa o kişiye o alanla ilgili mühendislik unvanına kadar resmi unvan verebilmemiz lazım, böylece insanlar hayallerindeki diplomaya kavuşabilmek ve askerliği de bedelli yapabilmek için iş gücüne katılırlar ve imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara karşı olan cazibe artar" dedi.

Ankara Sanayi Bölgesi Genel Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'de işsizlik oranının 2016 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak yüzde 12.1 seviyesinde gerçekleşmesine rağmen işverenlerin kalifiye eleman eksiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İş arayanların pek çoğu maalesef masa başı işler arıyorlar, üretime katılmak istemiyorlar"

Özdebir, işsizlik oranının yüzde 12.1'e yükselmesine rağmen işverenin de kalifiye işçi bulamamasına ilişkin, arz ve talep arasında ciddi bir uyumsuzluk olduğunu belirterek, "İş arayanların pek çoğu maalesef masa başı işler arıyorlar, üretime katılmak istemiyorlar. Burada çok eskiden beri yapılan yanlışlıkların bir sonucu bu, insanlar üretmeye, çalışmaya değil, masa başında iş yapmaya, daha çok hizmet sektörlerine kanalize edildi. En büyük istihdam deposu hizmet sektörüydü ama üretim olmadan katma değer oluşturamayız onun için insanları üretime özendirmemiz lazım. Burada yapılacak önemli şeyler var; bir işçi kavramı maalesef çok erozyona uğramış, çalışmak dinimizce de çok makbul bir ibadet sayılan bir husus ancak çalışanı hakir gösterecek şekilde bir algı oluşturulmuş bunun düzeltilmesi lazım, bunun için mesleki eğitime önem vermemiz lazım. Mesleki eğitime önem veriyoruz ama mesleki eğitimde eğitim alan insanlar kendi alanlarında değil başka alanlarda istihdamı arıyorlar halbuki bir meslek lisesi öğrencisinin devlete maliyetiyle 4 tane düz lise öğrencisini eğitebilmemiz lazım, bunu cazip hale getirebilmemiz için öncelikle meslek liselerini cazip hale getirmemiz lazım, bunun için de ben diyorum ki; meslek lisesinden mezun olanlar alanlarında 3 yıl sigortalı olarak çalışırlarsa askerliklerini bedelli olarak yapsınlar. Bu çok önemli bir teşvik olur özellikle erkekler için. 'Zenginlerin çocukları bedelli askerlik yapıyor' a karşı meslek lisesine gidenler dar gelirli ailelerin çocukları genellikle onlara da böyle bir fırsat tanınmış olur. Bu anlamda da bir sosyal adaletin gerçekleştirilmesi açısından önemlidir" şeklinde konuştu.

"İşçisin sen işçi kal devrinden artık onuruyla, şerefiyle evine ekmek götüren insanlar dememiz lazım"

İkincisi olarak meslek liselerinin hayat boyu çalışırken kariyer yapabilmelerine imkan sağlanılması gerektiğine vurgu yapan Özdebir, "Yani iş başındaki eğitimler, çalıştığı süreler dikkate alınarak atıyorum 15 yıl sonra o alanda gerekli eğitimleri almışsa o kişiye o alanla ilgili mühendislik unvanına kadar resmi unvan verebilmemiz lazım. O zaman insanlar hayallerindeki o diplomaya kavuşabilmek için askerliği de bedelli yapabilmek için iş gücüne katılırlar ve imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara karşı olan cazibe artar. Bir taraftan işsizlik var, 4 milyona yakın gencimiz işsizken imalat sanayi ile ilgili alanlarda da eleman bulamıyoruz, bunu cazip hale getirmemiz lazım. İşçisin sen işçi kal devrinden artık onuruyla, şerefiyle evine ekmek götüren insanlar dememiz lazım" değerlendirmesini yaptı.

"Şartların topyekun düzeleceğine inanıyorum"

Özdebir, çalışma ortamlarının iyi olmamasına ilişkin de, "Tabii bu işletmelerin imkanlarıyla ilgili ama unutmasınlar ki o iş yerinin patronu da aynı şartlarda çalışıyor, aynı sofrada yemek yiyor, yemeğini onlarla beraber paylaşıyor. Bu anlamda biraz sabırlı olursak, işletmelerimizin büyümesine, verimlilik arttıracak çalışmaları yapabilmelerine imkan sağlayabilirsek bu şartların topyekun düzeleceğine de inanıyorum" ifadesini kullandı.
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