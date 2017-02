(Özel Haber) Ahırkapı barınağından denize açılan balıkçıdan haber alınamıyor

04.02.2017 09:40:56

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Fatih'te Ahırkapı balıkçı barınağından geçtiğimiz gün sabah saatlerinde avlanmak için teknesiyle denize açılan balıkçıdan 2 gündür haber alınamıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ile GEDDAD timleri tarafından arama ve kurtarma çalışması başlatılan balıkçının barınaktan son kez ayrıldığı o an ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İSTANBUL (İHA) â€" İstanbul Fatih'te Ahırkapı balıkçı barınağından geçtiğimiz gün sabah saatlerinde avlanmak için teknesiyle denize açılan balıkçıdan 2 gündür haber alınamıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ile GEDDAD timleri tarafından arama ve kurtarma çalışması başlatılan balıkçının barınaktan son kez ayrıldığı o an ise güvenlik kameralarına yansıdı.Fatih Ahırkapı Su Ürünleri Kooperatifine bağlı balıkçı barınağından geçtiğimiz Perşembe günü saat 07.40 sıralarında teknesiyle avlanmak için denize açılan 56 yaşındaki 30 yıllık balıkçı Recep Çelik, sırra kadem bastı. Barınaktan 34 D 3095 plakalı "F. Feridun" isimli teknesiyle denize açılan ve Haydarpaşa açıklarında avlandıktan sonra kaybolan Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Cep telefonunun kapalı olduğu öğrenilen evli ve 4 çocuk babası 30 yıllık balıkçının 2 gündür izine rastlanamadı. Ailesinin ve balıkçı arkadaşlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ile Genç Denizciler ve Dayanışma Derneği (GEDDAD) arama ve kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Sivriada açıklarına sürüklendiği düşünülen Çelik'i bulabilmek için teyakkuza geçen ekipler, Marmara Denizi'nin dört bir yanında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor."Çok endişeliyim, acilen babamın bulunmasını istiyorum"Recep Çelik'in oğlu Ferhat Çelik, "Dün sabah saatlerinde buradan çıkıyor. O saatten sonra kendisinden hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Sahil Güvenlik ekipleri ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. İnşallah hayırlı bir netice almayı düşünüyoruz. Kendisi yaklaşık 30 yıllık balıkçıdır, daha önce böyle bir olay yaşamadı. Haydarpaşa mendireğinin önüne balık tutmaya gitmiş. Ondan sonra daha haber alınamadı. Arkadaşları bir süre görmüşler ama belli bir süre sonra görememişler. Şu anda ne olduğunu bilmiyoruz, yaklaşık 32 saattir kayıp. Telefonuna da ulaşılamıyor, yakıt durumunun ise az olduğunu öğrendik. Sürekli balığa çıkardı, mesleği de budur. Kendisinin sağlığı yerindeydi, hiçbir problemi de yoktu. Ben en son Salı günü görüştüm, çalıştığımız için eve gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de 'gelmeye çalışırım' dedim. O günden sonra görüşemedik. Çok endişeliyim, inşallah hayırlı bir haber çıkar. Yetkililerden acilen babamın bulunmasını istiyorum" diye konuştu."Mazotu bitmiş olabilir telefonuna da ulaşamıyoruz"Denizde kaybolan Çelik'in denize açılmasından 10 dakika sonra barınaktan çıkan arkadaşı Erhan Uçar ise, "Dün sabah saat 07.30 sıralarında limana geldik. Recep ağabey önden çıktı, ben de kendi teknemle çıktım. Beraber avlandık, saat 09.00 civarında döndüm baktım ki kendisi yok. Acaba istavrit avlamaya mı gitti diye düşündüm. Sonra limana geldim, arkadaşlara sorunca Recep ağabeyin gelmediğini öğrendim. Akşamı bekledik, gelmeyince sağı solu aradık. Kadıköy civarlarında avlandıktan sonra kendisini görmedik. Mazotunun az olduğunu biliyoruz ama bunu sonradan öğrendik. Belki mazotu bitmiş olabilir, telefonu var ama kendisine ulaşamadık. Kendisi iyi bir insandı, herhangi bir sorunu yoktu. Ben kendimi bildim bileli onu tanırım, iyi bir balıkçıydı. Onu bulamayınca bütün arkadaşları ve limanları aradık, onlardan da bir haber gelmeyince arama ve kurtarma ekiplerine haber verdik. Onlar da Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Aramalar başladı, bekliyoruz. Mazotu bittiyse eğer Sivriada açıklarına sürüklendiğini düşünüyoruz" dedi.Barınaktan son kez ayrıldığı an güvenlik kamerasındaÖte yandan Recep Çelik'in sabah saatlerinde teknesiyle barınaktan çıkış yaptığı o an güvenlik kameralarına yansıdı. Saat 07.40 sıralarında barınaktan ayrılan tekne, normal seyrinde ilerleniyor. Kadıköy'e doğru seyir ettiği görülen tekne daha sonra gözden kayboluyor.