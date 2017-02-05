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(Özel Haber) Afyonkarahisar'da köpeğe akıl almaz işkence
05.02.2017 11:42:43

(Özel Haber) Afyonkarahisar'da köpeğe akıl almaz işkence

Afyonkarahisar'da bir şahıs, köpeği kullandığı otomobilin aynasına bağlayarak koşturdu. Şahıs 'Bir yerden bulduk eve götürüyoruz, arabaya koyamadık ısırıyor' diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Afyonkarahisar'da bir şahıs, köpeği kullandığı otomobilin aynasına bağlayarak koşturdu. Şahıs "Bir yerden bulduk eve götürüyoruz, arabaya koyamadık ısırıyor" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Olay, Afyonkarahisar-Konya karayolu Konya Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen bir şahsın kullandığı 03 RA 756 plakalı otomobilin sağ yan aynasına bağladığı köpekle hareket ettiğini gören vatandaşlar durumu hemen "155 Polis İmdat" hattına bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri olay yerine intikal etseler de şahsı bulamadılar. Bir vatandaş tarafından ise yaşananlar cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde vatandaş, yaklaşık 15 saniye olayı çektikten sonra aracın yanına yaklaşarak camdan, "Beyefendi hiç hoş değil, hem de hiç" diye şahsa sesleniyor. Köpeği aracına bağlayarak koşturan vatandaş ise, "Bir yerden bulduk eve götürüyoruz, arabaya koyamadık ısırıyor" diyerek kendisini savunmaya çalışıyor. Bu sırada araç ile birlikte koşan köpeğin kilometrelerce kat etmesinden dolayı hayli yorulduğu gözleniyor. Görüntüyü çeken vatandaş, bu diyaloğun ardından bölgeden ayrılıyor.

Plakası polise bildirilen otomobil ve sürücüyü arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"Görüntülerini izlediğimiz bu olay kanımızı dondurdu"

Olayın duyulmasının ardından harekete geçen ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Sokak Hayvanlarını Koruma, Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne fotoğraf ve görüntüyü e-mail ile gönderdiklerini ifade ederek, sürücüsünün bulunup gerekli işlemin yapılmasını istedi. Yılmaz, "Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde meydana gelen bu olay kanımızı dondurdu. Videoyu izlediğimizde köpeğe işkence yapan şahsın bir siyasi partinin de sembolünü yapması manidardır. Videodaki köpeğin çektiği acıyı hepimiz görüyoruz, bu kişi her ne kadar 'yolda bulduk ısırıyor' diyorsa da bu inandırıcı değildir. Bu insanın beslediği başka hayvanlar varsa o hayvanların da hayatları tehlikededir ve bunun da tespit edilmesi gerekmektedir. Kanunlar açıktır, bu kişinin bu günden sonra başka hayvanlara zarar vermemesi için hayvan beslemesi yasaklanmalıdır. Bu eylemi bu kadar vahşice gerçekleştiren birinin ileride başka canlara ve insanlara da zarar verebileceği yapılan araştırmalarla sabittir. Görüntüler üzerine Afyonkarahisar Valiliğine, İl Emniyet Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar V. Bölge Müdürlüğüne gerekli şikayetlerde bulunduk. Vali Aziz Yıldırım'ın devreye girmesi ve vereceği talimat ile umarız en kısa zamanda bu şahıs yakalanır" diye konuştu.

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