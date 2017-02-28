28.02.2017 09:59:49

( Özel Haber) 3'üncü köprünün tamamlanmayan yolu nedeniyle trafikteki keşmekeş havadan görüntülendi

İstanbul Boğazını 3'üncü kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün tamamlanmayan Ankara istikameti bağlantı yolu, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Gişe giriş ve çıkışlarında yoğun trafiğe maruz kalan sürücüler, tamamlanmayan bağlantı yolu nedeniyle şehir içine girerek güzergahına devam ediyor. Sürücülerin yaşadığı zor anlar ise İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile havadan görüntülendi.

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İstanbul Boğazını 3'üncü kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün tamamlanmayan Ankara istikameti bağlantı yolu, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Gişe giriş ve çıkışlarında yoğun trafiğe maruz kalan sürücüler, tamamlanmayan bağlantı yolu nedeniyle şehir içine girerek güzergahına devam ediyor. Sürücülerin yaşadığı zor anlar ise İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile havadan görüntülendi.İstanbul Boğazını 3'üncü kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün tamamlanmayan Ankara istikameti bağlantı yolu, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Gişe giriş ve çıkışlarında teknik aksaklıklar nedeniyle yoğun trafiğe maruz kalan sürücüler, tamamlanmayan bağlantı yolu nedeniyle şehir içine girerek güzergahına devam ediyor. Tamamlanmayan Ankara istikameti bağlantı yolu ve oluşan trafik ise İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile havadan görüntülendi. Bağlantı yollarının tamamlanmamasından ve yön tabelalarının yetersizliğinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren sürücüler, yetkilere seslenerek, çalışmaların biran önce tamamlanmasını istedi."Yolun tamamlanmamasından dolayı şehir içine girmeye mecburuz"Şehir içine girmenin de kendilerine zaman kaybı yaşattığını belirten araç sürücüsü İbrahim Dilber, "Şaşırıyoruz, buraya doğru dürüst bir levha koymuyorlar. Nereden girip nereden çıkacağımzı arkadaşlara soruyoruz. Ama; biz sıkıntı yaşıyoruz yani, bu yüzden. Şuan da nasip olursa Eşkişehir'e gidiyorum. Yolun tamamlanmamasından dolayı şehir içine girmeye mecburuz. Yol tamamlanırsa daha iyi olacak. Yetkililerin bunları bilmesi lazım. Bizim çok sıkıntımız oluyor. Gişelerde de sorun yaşıyoruz. Yetersiz bakiye falan yazıyor. Para otomatik olarak yatıyor ama yetersiz diyor. İşte bir de gişelerde tarafik oluşuyor. Bir de fiş alacağız diye uğraşıyoruz. Sıkıntımız bunlar" diye konuştu."Bağlantı yolu yapılmadığı için bu tarafa döndüm"Ankara istikameti bağlantı yolunun tamamlanmamış olmasının kendisini zora soktuğunu belirten sürücü Muzaffer Süzen, "Şuan da ben buraya dönmeyecektim ama mecburen döndüm. Dönmemem gerekiyor ama Dilovası'na gitmem için ileriden çıkmam gerekiyor. Bağlantı yolu yapılmadığı için bu tarafa döndüm. Hem zamansal yönden hem de parasal yönden de sıkıntımız var. Yol güzergahında da sıkıntımız var. Tabelalar da eksik" şeklinde konuştu.