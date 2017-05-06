07.05.2017 10:48:29

(Özel Haber) 2015'te kaybolan kadının cesedi, çuval içerisinde gömülmüş halde bulundu

Kayseri'de 2015 yılında kaybolan ve silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıkan Betül Türkmen isimli kadının cesedi, yaklaşık iki saat süren kazı sonrasında çuval içerisinde gömülmüş halde bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kayseri'de 2015 yılında kaybolan ve silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıkan Betül Türkmen isimli kadının cesedi, yaklaşık iki saat süren kazı sonrasında çuval içerisinde gömülmüş halde bulundu.Edinilen bilgiye göre, 2015 yılında Betül Türkmen'in ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Bir süre Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sonuç alınamayınca dosyayı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği devraldı. İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın göreve gelmesinin ardından oluşturulan özel ekiple birçok faili meçhul cinayeti çözen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışmalarda 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan Betül Türkmen'in erkek arkadaşı E.T., kadını öldürdüğünü itiraf etti.Alınan ifadelerin ardından ekipler, yer göstermede E.T.'nin tarif ettiği Elagöz-Buğdaylı mahalleleri arasında bulunan kurutma kanalı yakınlarında kazı çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren kazıda, Betül Türkmen'in cesedi, çuval içerisinde gömülü halde bulundu. Silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen Betül Türkmen'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikata devam ediliyor.Dedektifler faili meçhul dosyaları çözmeye devam ediyorÖte yandan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın göreve gelmesiyle oluşturulan özel ekip, kentte önceki yıllarda işlenmiş faili meçhul cinayetleri çözmeye devam ediyor. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 17 yıllık cinayet, çürük diş cinayeti, kuyu cinayeti, Suriyeli kadının öldürülüp gömülme olayı, seri çoban cinayetleri gibi birçok faili meçhul dosyayı kapatarak, suçluları adalete teslim etmişti.