03.02.2017 11:27:30

Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi'nden Dr. Barçın'a ziyaret

Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kayıhan Çağlar, Başhemşire Gamze Onar Başarangil ve Kalite Sorumlusu Leyla Ceyhan'dan oluşan heyet, Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevine başlayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tunga Barçın'ı ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kayıhan Çağlar, Başhemşire Gamze Onar Başarangil ve Kalite Sorumlusu Leyla Ceyhan'dan oluşan heyet, Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevine başlayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tunga Barçın'ı ziyaret etti.Başhekim Op. Dr. Kayıhan Çağlar, göreve yeni başlayan Barçın'a başarı dileklerinde bulundu. Çağlar, "Eskişehirimize hoş geldiniz, yeni görevinizde de başarı dileğinde bulunuyoruz. Göreve geldiğiniz günden bugüne derhal sağlık personelinin çalışma alanlarında tanınması ve kamu hastanelerimizin sahada ivedilikle tetkik edilmesi gayretlerinizi takdirle karşılıyor, tebrik ediyoruz. Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi yönetimi olarak kamu sağlığı ve yararına olacak her türlü çabanızda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Bundan da memnuniyet duyarız" şeklinde konuştu.Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Tunga Barçın ise Mardin ili Nusaybin ile Kızıltepe Devlet Hastanelerindeki özverili çalışmalarından ve Mardin ili Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri iken oldukça kısa bir zamanda devreye soktukları yeni hastane çalışmalarından bahsetti. Eskişehir'deki amaçlarından bahseden Barçın, "Eskişehir'de de amacımız,bir an evvel Yunus Emre Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının ve Şehir Hastanesi'nin hizmete açılmasıdır. Faaliyetlerimizde çalışanların mutluluğunu da temel almaktayız" açıklamalarında bulunarak, en kısa zamanda bu nazik ziyarete karşılık vereceğini belirtti.