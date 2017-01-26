26.01.2017 13:26:08

Özel eğitimde inceleme yapıldı

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü heyeti, eğitilebilir engelli öğrencilerin eğitiminin yapıldığı Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezini ziyaret etti.

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Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü heyeti, eğitilebilir engelli öğrencilerin eğitiminin yapıldığı Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezini ziyaret etti.Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Meclis üyesi Gönül Asuk ve müdürlük heyeti Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mustafa Çalışkan'dan merkezdeki iş uygulamaları konusunda bilgi aldılar. Koordinatör Asuk, merkezin Düzce için önemli bir şans olduğunu belirterek ' Eğitilebilir engelli öğrenciler ilgi alanlarına ve becerilerine göre yönlendiriliyor. Bu sistemde özel statüdeki öğrencilerimizin hem öz güvenleri gelişiyor hem de üretimleri ile toplumla uyumları kolaylaştırılıyor' dedi. Asuk müdürlük olarak eğitim kurumlarına eğitim malzemeleri katkısında bulunduklarını hatırlatarak ' Müdürlük olarak özellikle eğitim alanındaki ihtiyaçları gidermeyi amaçladıklarını belirtti.