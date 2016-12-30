30.12.2016 12:19:09

Özel Eğitim Uygulama Merkezinden Gençlik Spor' a ziyaret

Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mustafa Salcan ve Merkezdeki görevli öğretmenler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı'yı makamında ziyaret ettiler.

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Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mustafa Salcan ve Merkezdeki görevli öğretmenler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı'yı makamında ziyaret ettiler.Merkez Müdürü Salcan, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı'nın katkılarıyla Merkezlerine spor malzemesi ve görevlendirmiş olduğu antrenörlerin öğrencilerimize vermiş oldukları sportif faaliyetlerden dolayı kendilerine ve antrenörlerine teşekkür ederiz" dedi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı,Özel Eğitim Uygulama Merkezlerinin her zaman yanlarında olduğunu belirterek,"Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mustafa Salcan'a ve öğretmen arkadaşlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.