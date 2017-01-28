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Özel eğitim kurumları, Salihli TSO'da sorunlarını tartıştı
28.01.2017 14:01:10

Özel eğitim kurumları, Salihli TSO'da sorunlarını tartıştı

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, sektör incelemelerinden 14.'sünü değerlendirmek üzere özel okullar, kırtasiyeler, anaokulları ve sürücü kursları temsilcileri ve ilgili kurum yetkililerinin de katıldığı geniş çaplı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, sektör incelemelerinden 14.'sünü değerlendirmek üzere özel okullar, kırtasiyeler, anaokulları ve sürücü kursları temsilcileri ve ilgili kurum yetkililerinin de katıldığı geniş çaplı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, sektörlerin sorunlarını tespit etmek üzere yaptığı anket çalışmalarından sonuncusu olan 14. Meslek Grubu analizinde ortaya çıkan sonuçları değerlendirmek üzere, aynı grupta yer alan özel okullar, sürücü kursları, kırtasiyeciler ve kurum temsilcilerini TSO Meclis Salonu'nda bir araya getirdi. Toplantıya SGK Müdürü Aynur Ölgün, İş Kur Müdürü Huriye Özcan, Milli Eğitim Şube Müdürü Cemal Şengül, Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik, Salihli TSO yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, genel bir değerlendirme yaparak başladığı konuşmasında, ülke olarak gergin ve huzursuz bir dönemden geçildiğine vurgu yaptı. Terörün pik yaptığı bu dönemde bir taraftan bu belayla uğraşırken, diğer taraftan ekonomide de sıkıntılar yaşandığını anlatan Yüksel, doların 2 yılda yüzde 65 değer kazanmasının bütün ürün ve hizmetlere zam olarak yansıyacağını, piyasalarda yaşanan nakit sıkıntısı dolayısı ile reel sektörün zor bir dönem yaşadığını kaydetti. Bu olumsuzluklara rağmen geleceğe olan umutların canlı tutulmasının önemli olduğunu ifade eden Yüksel, KOSGEB desteklerinin yanı sıra Salihli TSO'nun TOBB ile birlikte sağladığı uygun faizli "Nefes kredisi" ile piyasalara para enjekte edildiğini ve bir nebze rahatlama sağlanmaya çalışıldığını belirtti. Yüksel, "Bir cephede PKK, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleri, bir cephede Fırat Kalkanı ile Suriye'de, Irak'ta mücadele yürütülürken, şimdi de Anayasa reformu için referanduma gidilecek. Önümüzdeki 3 ay referandum söylemleri ve propagandaları ile geçecek. İnşallah ekonomi yine ikinci planda kalmaz. Buna rağmen biz reel sektör temsilcileri karamsar olmamalıyız. Daha çok çalışarak geleceğe daha iyi hazırlanmalıyız" diye konuştu.

2013 yılından bu yana üç ayda bir olmak üzere bir sektörü ele alarak incelediklerini ve bu çalışmanın son derece yararlı olduğunu anlatan Yüksel, bu güne kadar toprak sanayi, sağlık, Organize Sanayi Bölgesi, sigorta, inşaat, tüccarlar, hayvancılık, turizm, beyaz eşya, otomotiv, gıda, karoseri, konfeksiyon ve deri sektörlerinde ayrıntılı analizler yapma imkanı bulduklarını anlattı. Sorunları üyelerle birlikte karşılıklı olarak çözmeyi amaçladıkları bu çalışmalarda son olarak eğitim sektörünü ele aldıklarını ifade eden Yüksel, eğitim alanında Salihli'de son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını, ilçenin sağlıkta olduğu gibi eğitimde de kısa süre sonra bir merkez haline geleceğini kaydetti. Yüksel, iki yıl önce 6 özel okul açılan Salihli'de önümüzdeki eğitim yılından itibaren 4 özel okulun daha açılması konusunda çalışmalar yapıldığının bilgisini aldıklarını söyledi.

Salihli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin de 2017-2018 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesiyle ilçenin eğitim konusunda büyük bir ivme yakalayacağını belirten Yüksel, özel sektörün öğrenci yurtları yapımına yönelmesini önerdi.

Toplantıda, 14. Meslek grubunda faaliyet gösteren 50 üye ile yapılan anketlerin değerlendirilmesiyle oluşturulan rapor katılımcılarla birlikte detaylı olarak paylaşıldı. 22 sorudan oluşan ankette eğitim sektöründe faaliyet gösteren üyelerin eğitim durumunun yüksek olduğu, görüşme yapılan üyelerin yarısının kalifiye eleman sorunundan yakındığı, bunun yanı sıra finansman sorunun da önemli bir kalem oluşturduğu ortaya çıktı. Toplantıya katılan üyeler devletin özel okullara ve sürücü kurslarına daha fazla destek olmasını istedi. Kırtasiyeciler de AVM'lerin kırtasiye malzemeleri satmasından büyük rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

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