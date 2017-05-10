10.05.2017 14:46:41

Özel çocuklardan özel gösteri

Manisa Yunusemre ilçesindeki Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde Engelliler Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Özel çocukların hazırladığı birbirinden güzel gösteriler katılımcıları adeta büyüledi.

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Manisa Yunusemre ilçesindeki Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde Engelliler Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Özel çocukların hazırladığı birbirinden güzel gösteriler katılımcıları adeta büyüledi.10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde açılış töreni gerçekleştirildi.Açılış töreninde bir konuşma yapan Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Murat Ceylan, "Bu hafta Engelliler Haftası. Bu haftada engelli sorunları her platformda fazlasıyla paylaşılacaktır. Bizlere düşen görev engelleri kaldırmaya yönelik toplumun bilinçlendirilmesidir. Toplumun bilinçlendirilmesi için eğitim gerekir. Toplum eğitimi de birey olarak bizim eğitimimizle başlar. Bu su halkası gibidir. Küçük bir halka gittikçe büyüyen halkalar oluşturur. Hayatımızın bize ne tür sürprizler hazırladığını bilemiyoruz. İnancımız bizim bunun adına kader diyor. Bugün sağlıklı bireylerken bugün ortadan kaldırmadığımız engellerin yarın karşımıza çıkmaması adına ne yapacaksak bugün yapmalıyız. Engelleri kaldırmaya yönelik çalışmaların bir lütuf olmadığının, insanlık gereği olduğunun unutulmaması dileğiyle" diye konuştu.Etkinlikte Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinin özel öğrencileri hazırladıkları Harmandalı, Zeybek, halk oyunları gösterileriyle büyük beğeni toplarken şarkılarıyla da katılımcıları mest etti. Gösterileriyle göz kamaştıran özel çocukların sevinçleri, mutlulukları gözlerinden okundu. Öğrencilerin hazırladığı gösteri sonrasında Vali Güvençer, öğrenciler tarafından bir yıl boyunca hazırlanan çalışmaların yer aldığı sergideki birbirinden güzel eserleri inceledi.Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürü Murat Konan, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, engelli dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.