10.05.2017 17:36:04

Özel çocuklar, özel harekatçılarla buluştu

Elazığ'da engelliler haftası kapsamında engelli çocuklar özel harekat polisleriyle bir araya geldi.

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Elazığ'da engelliler haftası kapsamında engelli çocuklar özel harekat polisleriyle bir araya geldi.Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engellilerin sosyal hayata katılımını geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla " Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuk ve Ailelerini Destekleme Projesi" adı altında program düzenledi. Programda özel harekat polisleriyle bir araya gelen çocuklar, şube müdürlüğüne ait alanda fidan dikip, polis memurlarıyla beraber futbol oynadı. Daha sonra Kobra ve Kirpi araçlarına binen çocuklar, fotoğraf çektirerek keyifli dakikalar yaşadı.Bundan sonra her zaman engelli vatandaşlarla beraber olacaklarını belirten Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, engelli çocukların bu günü mutlu geçirmesinden dolayı büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.Hafta kapsamında engelli çocuklarla beraber Elazığ Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiklerini belirten Beyazay Derneği Elazığ Şube Başkanı Naci Demirpolat, "Bu tür organizasyonlarda engellilerimizin farkına varmak, onların sorunlarına çözümler üretmek ve sosyal hayata katılımlarındaki engelleri kaldırabilmek ana amacımızdır. Biz dernek olarak 'Aşmak İçin Hareket' projesini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürüterek tüm Türkiye'de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Düzenlenen programa Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Beyazay Derneği Elazığ Şube Başkanı Naci Demirpolat, engelli çocuklar, aileleri ve özel harekat şube müdürlüğü personelli katıldı.