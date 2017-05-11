11.05.2017 13:26:08

Özel bireylerden Mitso'ya teşekkür

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan Engelliler Haftası nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sevim Seringen ile öğretmenler ve bir grup özel birey, Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

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10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan Engelliler Haftası nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sevim Seringen ile öğretmenler ve bir grup özel birey, Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.Ziyarette özel bireyler, MİTSO'nun bugüne dek kendilerine gösterdiği ilgi ve verdiği destek nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'e teşekkür ederek bir buket çiçek ve kendilerinin çektiği ve büyüterek çerçeveledikleri bir Bafa Gölü fotoğrafını armağan ettiler.MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer, MİTSO'nun, Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve burada kalmakta olan özel bireylere desteğinin süreceğini ifade ederek "MİTSO olarak Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ve burada kalmakta olanlara desteğimiz hep sürecektir. Her zaman kendileriyle ilgilenmeye gayret ediyoruz, ilgilenmeye de devam edeceğiz. Bizi ziyaretlerinden çok memnun kaldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi ve konuklarının Engelliler Haftasını kutladı.