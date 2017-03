01.03.2017 10:26:43

(Özel) Bağımlılıkla mücadelede yeni adım

Yeşilay, madde bağımlılarının tedavisi için rehabilitasyon merkezi kuracak. İstanbul'da 2018 yılında hayata geçecek olan proje kapsamında 40 madde bağımlısı tedavi edilecek.

Dünyanın dört bir yanında bağımlılıklarla savaşan Yeşilay, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası'yla bu sene 97 yaşına girdi. Kuruluşundan bu yana alkol, tütün, kumar, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele eden Yeşilay hız kesmeden yeni projeler üretmeye devam ediyor.Yeşilay Rehabilitasyon Modeli Türkiye'de ilkYeşilay Rehabilitasyon Modeli Projesi kapsamında kurulacak rehabilitasyon merkeziyle bağımlı bireylerin topluma kazandırılacağına dikkat çeken Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz , "Yeşilay Rehabilitasyon Modeli için şu anda dünyanın en önemli danışmalık firması ile beraber çalışıyoruz. Türkiye için bağımlıların rehabilite edileceği bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yılın başında kendi rehabilitasyon merkezimizi dünya standartlarında dünyadaki en iyi uygulama örneklerini içerisinde barındıran, çünkü biz 10 ülkeyi inceledik, 5 ülkeye de ziyaretlerde bulunduk. Türkiye'de hiç olmayan bir sistemi kurmuş olacağız. Yaklaşık 40 kişilik bir bağımlıyı tedavi edeceğiz. Bu 40 kişilik kapasitenin ihtiyaç olduğu insan kaynağı sayımızda 10 civarında içinde psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları olacak, bunların hayata tutunması için çeşitli departmanlarımız olacak. Mutfak tamir atölyesi, bahçe gibi burada profesyonel birilerinin başlarında olacak. Meslek edindirme çalışmalarımızda olacak. Bağımlılar ayaktan veya yatarak tedavi alabilecekler. Bizde burada Türk toplumuna uygun bir süre içerisinde bu rehabilitasyon sürecini planlayarak bağımlı ile birlikte uygulayacağız" diye konuştu."Hedef 100 ülke"Türkiye'de 120 şubesi, dünyada 34 kuruluşu olan Yeşilay yeni döneminde 100 ülkeye ulaşarak uluslararası bir federasyona dönüşmeyi hedefliyor. Avrupa ülkelerinde Yeşilay açmak istediklerini belirten Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, "Orta vadede hedefimiz 100 ülkeye ulaşmak. 100 ülkede Yeşilay kurup büyük bir uluslararası federasyon uluslararası örgüte dönüşmek istiyoruz. Çok içeriğimiz var. Şu an eğitim programımız dünyada en geniş kapsamlı eğitim programı. Öncelikle soydaş ve akraba topluluklarımızın olduğu ülkelerde ülke Yeşilayları kurduk, daha sonra Müslüman ülkelerin olduğu topluluklarda kurduk. Bu dönemde de tüm Avrupa'da veya başka din ırktaki toplumlarda ülke Yeşilayları açmak istiyoruz" diye konuştu."Nüfusun 2.7'si uyuşturucu madde deniyor"Resmi uyuşturucu raporlarına göre Türkiye'deki genel nüfusun kullanım oranının 2.7 olduğunu söyleyen Savaş Yılmaz, "Her 10 liseliden biri hayatında bir kez olsun bu maddeleri deniyor. Bu yüksek bir oran Türkiye değerlerinde bir ülke için büyük bir rakam" dedi.Yılmaz, gençlerin sanata, spora yönlendirilmesi ve aile içi iletişime önem verilmesi hususunda bu oranın düşeceğini belirtti.11 milyon öğrenciye ulaşıldıTürkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) eğitim programı ile öğrencilerde, velilerde temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan Yeşilay, 11 milyon öğrenciye 2 milyon veliye ulaştı. Anaokulundan itibaren başlayan program süreci öğrencinin lise dönemine kadar sürmekte. Eğitim alan 28 bin rehber öğretmen, öğrencilere bağımlılıkla mücadele noktasında ders vermekte. Bu sene TBM programının ötesine geçerek Okulda Bağımlılıkla Mücadele (OBM) programını hayata geçiren Yeşilay, uyuşturucu maddeyi denemeden önce öğrenciyi tespit ederek müdahale etmeyi ve bağımlılık kazanmasının önüne geçmeyi amaçlıyor."YEDAM'ı Türkiye'de yaygınlaştıracağız"Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yaklaşık bir sene önce alkol, uyuşturucu bağımlılarına ve yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal destek vermeye başladı. Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, bu süreçte YEDAM'a toplamda 20 bin telefon geldiğini ve gelen aramaların yüzde 75'inin aileler tarafından yapıldığını söyledi. Yeni dönemde YEDAM'ı Türkiye'de yaygınlaştıracaklarını belirten Yılmaz, "Şu an 3 tane YEDAM yerimiz var. Tüm Türkiye'ye bunu model olarak sunduk yaygınlaşmasını istiyoruz. Genelde bizim çağrı merkezimizi en çok aileler arıyor toplam gelen arama 20 bine ulaştı. Yüzde 25 ise bağımlılar kendileri arıyor. Çağrı merkezimizin en büyük farklılığı telefonu açtığınızda bir psikoloğa ulaşabiliyor olmanız. 1'inci uyuşturucu madde bağımlılığı, 2'inci alkol, 3'üncü sanal kumar ile ilgili başvurular oluyor" diye konuştu.Yeşil Dedektör geri bildirim verecekSigara ihlallerinin bildirilmesi için Yeşilayın Sağlık Bakanlığıyla geliştirdiği mobil uygulama olan 'Yeşil Dedektör' artık ihbarı yapan kişiye bildirimde verecek. Şu anda 100 bin kişinin indirdiği uygulama için Savaş Yılmaz, "İhbarı vatandaş, denetimi Türkiye Halk Sağlığı Kurumları yapıyor. Bizde bundan sonra sitemin müsaade ettiği ölçüde kişilere geri bildirim yapılacak. İhbarınıza gidildi. Şu uygulama yapıldı veya yapılmadı. Bu da sağlanmış olacak. Yeşil Dedektör daha da yaygınlaşacak" şeklinde konuştu.