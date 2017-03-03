03.03.2017 13:52:21

ÖzdilekPark AVM görkemli törenle açıldı

Özdilek Holding, 50 milyon dolarlık yatırımla Bursa'ya kazandırdığı ÖzdilekPark Bursa Nilüfer AVM'yi görkemli bir törenle hizmete açtı.

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Özdilek Holding, 50 milyon dolarlık yatırımla Bursa'ya kazandırdığı ÖzdilekPark Bursa Nilüfer AVM'yi görkemli bir törenle hizmete açtı.Özdilek Holding tarafından Bursa'ya kazandırılan 60 bin metrekare kapalı alanda konumlandırılan ve toplam 20 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olan ÖzdilekPark Bursa Nilüfer AVM, 4 kat ve 55 mağazadan oluşuyor. Özdilek Hipermarket, Özdilek Departman Mağaza, Kafe Safahat ve birçok seçkin markanın yanı sıra sinema ve oyun-eğlence merkezinin yer aldığı ÖzdilekPark, bin kişiye istihdam sağlayacak. Dünyaca ünlü markaların da yer aldığı AVM'nin açılışına çok sayıda davetli katıldı.Açılış öncesi davetlilere seslenen Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özdilek, "23 yıldır Türkiye'nin ilk 500 sanayi şirketi arasında yer alan Özdilek, sanayide olduğu kadar perakende sektöründe de rüştünü ispatlamıştır. Bunun verdiği sorumlulukla yolumuza devam etmekteyiz. Türkiye'nin 4 bir yanında koşulsuz müşteri memnuniyeti için bir araya gelmiş çalışma arkadaşlarına sahibiz. Bugün itibariyle Özdilek, 41 markası, 9 şirketi ve 8 bin 500 ferdi olan büyük bir ailedir. Özdilek açısından 2016 yılı 1 milyar 588 milyon lira ciro ile geride kalırken, 2017 yılında ise 2 milyar 4 milyon lira ciroyu hedefliyoruz. Antalya ve İstanbul'da bulunan ÖzdilekPark'larda 2016 yılında yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl Bursa Nilüfer'in de zincire eklenmesiyle ÖzdilekPark'lara gelen ziyaretçi sayısının 30 milyona ulaşacağını düşünüyorum" dedi.Sözlerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek başlayan Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, "Özdilek, bir Bursa markasıdır. Türkiye'nin bin noktasında mağaza ve bayileriyle satış yapmaktadır. Bunların hepsi, geleceğimize daha refahı yükselmiş bir ülke bırakmak içindir. İşsiz aşsız insan kalmasın. Başka ülkelere iş aramaya giden vatandaşımız olmasın. Başka ülkelerden buraya çalışmak için gelenler olsun" diye konuştu.Artık dünyada şehirlerin yarıştığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise "Bu şehirler içinde Bursa en önlere doğru koşuyor. Bu iş adamlarımızla birlikte oluyor. Özdilek firması gördüğünüz gibi, yaptığı işleri en iyi yapan ve adımları sağlam atan disiplinli bir kuruluşumuz. Her zaman herkese örnek oldu. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyor. Sadece yatırımlar değil, sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor. Son örneği, Balat Mahallesi'ne yaptığımız kavşağa sponsor oldular" diye konuştu.Başka şehirlerde Bursa markası Özdilek'i görmenin mutluluk verdiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, "Başka ülkelere gittiğimiz de Türkiye markası görmek ise bin kez daha bizi gururlandırıyor. Gerçekten bu markayı ve böyle markalar oluşturanlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.Özdilek'in tekstil sektörünün haricinde tarım ve turizm gibi birçok alanda yatırımı olduğunu belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise "En önemli konuların başında da bizden sonraki jenerasyonu işlerin başına koymak ve onları buna hazırlamak gerekiyor. Hüseyin Özdilek, bu konuda Bursa'ya bir önderlik yapmaktadır. Bu başarı bir tesadüf değildir. Rabbim inşallah hayırlı mübarek kılsın" dedi.Kurdele kesiminin ardından Hüseyin Özdilek, davetlilere AVM'yi gezdirdi. Vatandaşların yoğun ilgisi ve mağazaların ise açılışa özel indirimleri ise kuyrukların oluşmasına sebep oldu.