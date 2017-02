22.02.2017 17:41:58

Özdilek: 'Müşteri en büyük patrondur'

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Uludağ Üniversitesi İşletme Topluluğu (ULİT) tarafından düzenlenen 'Ulusal Profesyoneller ve Başarılı Yöneticilerle Sektörler Kongresi'nde gençlerle buluştu. Özdilek, "Müşteri en büyük patrondur. O ne diyorsa doğrudur. Hayat mücadele değildir. Mücadele hayattır" dedi.ULİT'in düzenlediği Kongre'nin son gününde gençlerle bir araya gelen Hüseyin Özdilek, "Elindekinin kıymetini bilmeyenlere Allah da vermez. Sahip olduklarınıza şükredecek ve üstüne koymaya çalışacaksınız. Bunu yapamayanlar ne mutlu olurlar ne de başarılı olabilirler. Hırsı mantığının önüne geçenlerin hiçbirisi şu anda işlerini düzenli olarak yürütemiyor. Türkiye'nin son 35 yılına bakın. Kaç tane holding battı. İnsanların ve devletin gözünde değerlerini kaybettiler. Toplumun çoğu dürüst olmasa bizlerin ayakta kalabilmesi çok zordur. Benim öğrencilere en büyük tavsiyem; kesinlikle ama kesinlikle yaz tatillerinizde gidin bir işletmede çalışın. Size çok önemli katkılar sağlayacaktır. Kaç para kazanacağınıza kesinlikle bakmayın. Yapılan işi öğrenmeye çalışın. Maliyet analizi yapabilmek için müşterinin ne istediğini, rakibinizin neler yaptığını bilmek zorundasınız. Müşterinin parası kıymetlidir. Kendiniz için istemediğiniz bir şeyi, müşteri için istemeye hakkınız yoktur" dedi."Coşku zekâdan daha önemlidir"Özdilek, "Bir su içmek, sağlıklı bir yemek için her şeyini feda edecek insanlar var. Elinizdekilerin kıymetini bilin. Dünya üzerindeki bütün işlerin normal zekâda bir insanın yapabileceği kapasitede olduğunu bilin. Coşkunuzu sakın kaybetmeyiz. Coşku zekâdan daha önemlidir. Kendinizle barışık olur ve azminizi kaybetmezsiniz, kesinlikle başarılı olursunuz. Türkiye'nin şu anda 200'e yakın üniversitesi var. Sizler de iyi eğitim alabilmek maksadıyla buralara geliyorsunuz. Üniversite size vizyon verir, iş vermez. Eliniz ayağınız tutuyorken gidip işinizi bulacak ve çalışacaksınız. Kimseye muhtaç olmayacaksınız. Hayat, mücadele değildir, mücadele hayattır. Elinizdekilerin kıymetini bilin ve sizden yukarıdakilere özenmeyin" diye konuştu.Devlete, çalışanlara ve müşterilere olan bütün yükümlülüklerini yerine getirmeye çalıştığının altını çizen Hüseyin Özdilek, holding olarak her zaman itibara büyük önem verdiklerine işaret ederek, "Siz itibarlı olunca, size malı ucuza veriyorlar. Size ucuza verince, siz de daha ucuza maliyetle malı satma imkânı buluyorsunuz. İşte itibar size bunu getirir. İtibar, maliyetten daha önemlidir. Siz, yaptığınız işin her aşamasını biliyorsanız, ülkeyi seviyorsanız, yaptığınız işin gereklerini yerine getirebiliyorsanız o zaman işletme açın. Müşteri en büyük patrondur. O ne diyorsa doğrudur. Kolay olanı herkes yapar. Siz zoru başarmak için çabalamak zorundasınız. Çabalayın ve Allah'ın size verdikleri için de şükredin" şeklinde konuştu.