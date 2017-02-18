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Özdağ: 'İç savaşı çıkarmak isteyenlerin adı belli'
18.02.2017 13:47:08

Özdağ: 'İç savaşı çıkarmak isteyenlerin adı belli'

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, 'Türkiye'de iç savaş çıkarmak isteyenler belli. Türkiye'de iç savaş olmaz. Bizim ülkemizde demokrasi yaşayacak, cumhuriyet yaşayacak' dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, "Türkiye'de iç savaş çıkarmak isteyenler belli. Türkiye'de iç savaş olmaz. Bizim ülkemizde demokrasi yaşayacak, cumhuriyet yaşayacak" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ , Eğitim Bir-Sen Manisa Şubesi tarafından öğretmenevinde gerçekleştirilen 'Çeyrek Asırlık Mücadele, Vefa Buluşması' programına katıldı.

Konuşmasına öğretmenlerin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek başlayan Özdağ, Türkiye'nin 93 yılda yetişen 5 neslinden 3'ünün yitip gittiğini, güçlü bir Türkiye için yetişmiş insanlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Mecliste yapılan anayasa görüşmeleri sırasında CHP'nin takındığı tavra dikkat çekerek konuşmasına devam eden Özdağ, "Cumhuriyet Halk Partililer nedense geliyorlar görüşmeleri yapıyoruz, 60 maddede anlaşıyoruz. Meclise geliyoruz 'İstemezük' diyorlar. Elazığ'da bir fıkra vardır. Ana ile kızı çamaşır yıkıyorlarmış. Kız anasına demiş ki 'Ana, komşumuz Ayşe'nin kızının düğünü olacak. Ne yapalım?' 'Davetiye gönderirlerse gitmeyek, göndermezlerse de küsek' demiş. Cumhuriyet Halk Partililer de böyle. Oturuyoruz, konuşuyoruz, anlaşıyoruz sonra istemezük. Mantık bu" dedi.

"Bu ne kadar ayıplı bir ifade"

"Türkiye'de birileri kamplaşma noktasında, kutuplaşma noktasında çok ağır laflar ettiler" diyen Özdağ şunları söyledi:

"CHP Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal şöyle söylemişti: 'Anayasayı değiştiremezsiniz. Anayasayı iki şey değiştirebilir. Ya kurucu irade değiştirir yahut darbeciler değiştirir' dedi. Bu ne kadar talihsiz bir ifade. Bu ne kadar ayıplı bir ifade. Ne kadar özürlü bir ifade. Neresini düzelteceğiz Deniz Baykal? Ne demek yani siviller yapamaz mı? Parlamento bu darbeci anayasayı 18 defa değiştirdi. En son 2010 yılında değiştirdik biz. Şimdi yine değiştireceğiz. Ne demek kurucu irade ve darbeciler değiştirebilir. Kurucu irade yapar, anayasa yapar. Darbecilerin yaptığı anayasayı bir gün siviller gelir başlarına geçirir ve değiştirir. 16 Nisan'da yapacağımız gibi, 12 Eylül 2010 yılında yaptığımız gibi. Yine yapacağız inşallah."

"İç savaş çıkarmak isteyenler belli"

Son günlerde 'iç savaş' söylemleri üzerine de açıklamalarda bulunan Özdağ, "CHP'nin milletvekilleri, Grup Başkanvekilleri Parlamentoda 'Kan akmadan bu anayasayı değiştiremezsiniz' diyor. Kan akmadan diyorlar. Ardından yine bir milletvekilleri çıkıyor maalesef Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer hanımefendi, Türkiye'de 5 Kasım 2016 tarihinde 3 ay önce Manisa'da konuşma yapıyor ve diyor ki, 'İçim kan ağlayarak söylüyorum. Korkarım Türkiye'de bir iç savaş çıkacak' bu sözler 2016'nın 5 Kasım'ına ait. Ekonomi güzel, enflasyon yüzde 8'lerde, dolar 2,95, faizler yüzde 12 belki daha da aşağıda, böyle bir ortamda ne iç savaşından bahsediyorsun. Kim iç savaş çıkaracak? İç savaşı çıkarmak isteyenlerin adı belliydi. Adı gezicilerdi, adları Kobani eylemlerini yapan insanlardı, ırkçılardı, faşistlerdi, Marksistlerdi, Türkiye'de Kürt kardeşlerimizi veya Güneydoğu'da yaşayan insanlarımızı istismar etmek isteyen kendilerine Kürtüz diyen ama Kürtlükle hiçbir alakaları olmayan başka güçlerin maşalarıydı ve 15 Temmuz gecesini yaşatan insanlardı iç savaş çıkarmak isteyenler. Kim iç savaş çıkaracak Tur Yıldız söyler misin Allah aşkına? Ozan Erdem'in bir cümlesini alıp maksadını aşan cümleyi gündeme getirenler, Tur Yıldız'la ilgili niye bir şey yapmıyorsunuz? Kılıçdaroğlu bir şey söylesene, Özgür Özel bir şey söylesene, Deniz Baykal bir şey söylesene. Niye söylemiyorsunuz? İç savaşmış, ne iç savaşı? Türkiye'de iç savaş olmaz. Bizim ülkemizde demokrasi yaşayacak, cumhuriyet yaşayacak, liyakat ve ehliyeti esas alacağız, hukuk ve adalet bizim vazgeçilmezimiz olacak. Bunları yapacağız."
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