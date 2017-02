04.02.2017 09:43:36

Özbekistan'dan Ankaralı iş adamlarına yatırım çağrısı

Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret eden Özbekistan Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadirov, Ankaralı iş adamlarını yatırım yapmaları için Özbekistan'a davet etti.

Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret eden Özbekistan Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadirov, Ankaralı iş adamlarını yatırım yapmaları için Özbekistan'a davet etti.ATO Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal, Büyükelçi Kadirov'u ağırladı. Özbekistan'da 80'in üzerinde Türk şirketinin faaliyetinin gösterdiğini anlatan Kadirov, "Özbekistan'da Türk iş adamlarını tanıyoruz, biliyoruz ve seviyoruz. Türkiye'de düzgün, sağlam iş adamları var. Türk iş adamlarını tecrübeli uzmanlar olarak görüyoruz. Türkiye bizim için örnek bir ülke. Bunun için beklentilerimiz çok" dedi."Özbekistan'da para kaybetmezsiniz"Kadirov, Özbekistan'ın özellikle tekstil, gıda, tarım ve turizm sektöründe faaliyet gösteren yatırımcılara ihtiyacı olduğunu söyledi. Yabancı iş adamlarına yatırım kolaylığı getiren yasal düzenlemeler yaptıklarını ve 4 adet serbest sanayi bölgesi kurduklarını belirten Kadirov, "Hiçbir yabancı yatırımcı parasını Özbekistan toprağında kaybetmez. Türk kardeşlerimiz Özbekistan'a gitsinler, kendi gözleriyle görsünler. Araştırma, inceleme yapsınlar" diye konuştu.Özbekistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in niyetinin Türkiye ile iş birliğini büyütmek olduğunu kaydeden Büyükelçi Kadirov, şunları söyledi:"Yeni cumhurbaşkanımız iş sektörünü iyi bilen biri. Bu Özbekistan için büyük bir şans. Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başladı. Özbekistan, Türk iş adamları ve yatırımcıları için kapılarını açacaktır."Özbekistan'ın 60 milyon nüfuslu Orta Asya'nın merkezinde yer aldığına da dikkati çeken Kadirov, iş gücü ve enerjinin ucuzluğu nedeniyle üretim maliyetlerinin düşük olduğunu da sözlerine ekledi.Özbekistan Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Uchkun Khusanov da ülkenin ekonomik durumu, özelleştirme projeleri ve yatırım fırsatları hakkında bilgi verdi. Orta Asya pazarının çok büyük olduğunu, bölgedeki 11 ülke arasında çok taraflı ticaret anlaşmaları bulunduğunu belirten Khusanov, "Özbekistan'da ürettiğiniz bir malı sıfır gümrük vergisiyle diğer ülkelere de satabilirsiniz" dedi."İlk giden kazanır"Büyükelçi Kadirov'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal ise Özbekistan'ı 'kardeş ülke' olarak gördüklerini, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisinin ticarete de yansıması gerektiğini söyledi. Özbekistan'la ticareti artırmak için Türk ve Özbek iş adamlarını bir araya getirebileceklerini ifade eden Deryal, "Ata memleketimiz Özbekistan ile yeni bir sayfa açılmıştır. Bu sayfaya doğru, güzel şeyler yazalım. ATO olarak bize hangi görev düşüyorsa en iyi şekilde yapmaya hazırız" ifadelerini kaydetti.Özbekistan'ın yatırım yapılmasını istediği sektörlerin çoğunun Ankara sanayisinin güçlü olduğu sektörler olduğunu belirten Deryal, "Ankara'da her türlü üretimi yapıyoruz. Özbekistan'a yatırım için şu an bir fırsat var. İlk giden kazanır" diye konuştu.Özbekistan heyetine eşlik eden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın da Türkiye ile Özbekistan arasında yeni bir sayfa açıldığına vurgu yaparak, "Bir an önce harekete geçmekte fayda var" dedi.