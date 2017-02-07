07.02.2017 17:57:07

Özbay; 'Başkan Çerçioğlu, Türkiye'ye örnek olmuştur'

İncirliova CHP İlçe örgütü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

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İncirliova CHP İlçe örgütü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.Ziyarete İncirliova CHP ilçe Başkanı Cemal Özbay, İncirliova CHP Kadın Kolları Başkanı Gülnaz Kocaoğlu, İncirliova CHP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aytürk ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.Özbay, İncirliova'da Sayın Başkan Özlem Çerçioğlu'na duyulan sevgi ve selamları iletmek üzere yeni yönetimimizle tanışma ziyareti yaptıklarını belirterek, "Yönetim Kurulu üyelerimiz ve partililerimiz ile birlikte, CHP'nin İncirliova'da hak ettiği yere gelmesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun yaptığı hizmetler ile Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Özbay, " Özlem Çerçioğlu ile Aydın çağdaş ve modern bir şehre kavuşmuştur. Başkanımızın hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri ile gurur duyuyoruz. İncirliova'ya da el birliği ile hizmeti vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İncirliova İlçe Örgütünün gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Biz Büyükşehir olarak halkımız için çalışmaya, yeni hizmet ve projeler üretmeye devam edeceğiz. Destekleriniz ve nazik ziyaretiniz nedeniyle çok teşekkür ediyorum, İncirliova ilçe yönetimine görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.