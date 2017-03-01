01.03.2017 14:59:29

Özay Gönlüm, unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli'nin yetiştirdiği büyük halk ozanı Özay Gönlüm'ü vefatının 17'nci yıl dönümünde de unutmadı.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli'nin yetiştirdiği büyük halk ozanı Özay Gönlüm'ü vefatının 17'nci yıl dönümünde de unutmadı.Denizli'nin halk kültürünü ve ezgilerini tüm dünyaya tanıtan unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm, vefatının 17'nci yıldönümünde, Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği törenle anıldı. Usta sanatçının Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önündeki anıt heykeli önünde yapılan törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Ferhat Kuvvetoğlu, Kızılcabölüklüler Platform Sözcüsü Osman Erkli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sanatçının anıt heykeline çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti."Eserlerini yaşatmaya devam edeceğiz"Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bugün Özay Gönlüm'ü anmak, ona teşekkür etmek, dua etmek için buradayız" dedi. Unutulmaz halk ozanının 17 yıl önce hayata gözlerini yumduğunu kaydeden Başkan Zolan, "İnsanlar öldüğünde geriye bırakacakları eserleridir. Büyük sanatçımız geride dev eserler bıraktı. Bugün söylenen türküleri derleyip toparlayan ve Denizli türkülerini tanıtan, özünden hiçbir zaman kopmayan değerli sanatçımızı 17 yıl önce kaybettik. Biz onun eserlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun.""Özay Gönlüm'ü gelecek nesillere anlatacağız"Özay Gönlüm'ün Denizli'nin özü olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, "Biz birçok değerimizi çocuklarımıza ve gelecek kuşaklara aktarmak adına çalışmalar yapıyoruz. Özay Gönlüm'ü de gelecek nesillere anlatacağız. Bu değerimizi hiçbir zaman unutmadan, unutturmadan büyük sanatçıyı anmaya devam edeceğiz" dedi. Kızılcabölüklüler Platform Sözcüsü Osman Erkli ise, Gönlüm'ü saygı ve minnetle andıklarını belirterek, "Gönlüm, Denizlimizi dünya çapında çok iyi anlatan bizim için büyük bir değerdir. Sanatçılığının yanında iyi bir halk ozanı, iyi bir derlemeci, iyi bir tiyatrocuydu" dedi.Büyükşehir'den Ustaya Saygı KonseriDenizli Büyükşehir Belediyesi, büyük halk ozanı Özay Gönlüm için "Ustaya Saygı Konseri" düzenliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarının vereceği anma konseri bu akşam saat 20.00'de Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Ücretsiz olan anma konserine tüm Denizli halkının davetli olduğu ifade edildi.