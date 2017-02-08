08.02.2017 11:07:20

Özavcı 'evet' turunu sürdürüyor

Eski DSP'li Erol Özavcı'nın, referandumda 'evet' kampanyasına destek olmak için çıktığı Türkiye turunda 23'üncü durağı Elazığ oldu.

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Eski DSP'li Erol Özavcı'nın, referandumda "evet" kampanyasına destek olmak için çıktığı Türkiye turunda 23'üncü durağı Elazığ oldu.Türk bayrağı, Türkiye haritası, cumhurbaşkanlığı forsu ve sloganlarla süslediği otomobiliyle yaşadığı Kocaeli'den yola çıkan eski DSP'li Erol Özavcı Elazığ'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçek bir lider olduğunu belirten Özavcı, "Cumhurbaşkanımızda bir liderde olması gereken tüm vasıflar mevcuttur. Cumhurbaşkanımız çağımızdaki toplumumuzun bir Sultan Alparslan'ı, bir komutan Selahattin Eyyubi'si ve bir Fatih Sultan Mehmet'idir. Şuan Ortadoğu konjonktüründe Cumhurbaşkanımız Erdoğan başımızda olmasaydı halimiz Suriye, Irak, Mısır'dan farklı olmazdı. Ben de cumhurbaşkanımızın devlet, millet, bayrak sevgisine dayanarak Türkiye turuna çıkıp referanduma 'evet' diyorum" dedi.Avcı'nın, Elazığ'daki şehir turunun ardından Adıyaman'a geçeceği öğrenildi.