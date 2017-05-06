06.05.2017 19:27:35

Özat: 'Kötü oynayıp kazandığımız maçlar da oldu ama olmayınca olmuyor'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, kendi evlerinde Adanaspor'a 1-0 kaybettikleri mücadeleye ilişkin, 'Kötü oynayıp kazandığımız maçlar da oldu ama olmayınca olmuyor. Ben oyuncularımı yine de kutluyorum' değerlendirmesini yaptı.

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, kendi evlerinde Adanaspor'a 1-0 kaybettikleri mücadeleye ilişkin, "Kötü oynayıp kazandığımız maçlar da oldu ama olmayınca olmuyor. Ben oyuncularımı yine de kutluyorum" değerlendirmesini yaptı.Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, Spor Toto Süper Lig 30. haftasında Gençlerbirliği'nin Adanaspor'a 1-0 yenildiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın skor hariç kendileri açısından iyi maç olduğunu ifade etti."Olmayınca olmuyor"Oyuncuların ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Özat, müsabakada kendilerinin 7-8 pozisyon yakaladıklarını belirterek, "Kötü oynayıp kazandığımız maçlar da oldu ama olmayınca olmuyor. Ben oyuncularımı yine de kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu.